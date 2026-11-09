Загадочные смерти туристов в гостиницах: в Марокко расследуют несколько трагических случаев

В марокканском курортном городе Агадир за несколько недель скончались три британских туриста. В одном случае двух отдыхающих обнаружили мертвыми в номере отеля. Еще как минимум двоих постояльцев в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, на место прибыли полицейские и криминалисты, которые осмотрели гостиничный номер. Для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Название отеля официально не раскрывается.

Месяцем ранее, 9 октября, в другом отеле Агадира обнаружили тело 31-летней Клэр Митчелл из британского Болтона. Женщина прилетела в Марокко на четырехдневный отдых и скончалась уже на следующий день после прибытия. Она планировала отдыхать на пляже, кататься на лошадях и знакомиться с местной кухней.

Родные описали Клэр как необыкновенного человека, который любил жизнь. Ее сестра Анхель Дэвис рассказала, что семья собирает средства на возвращение тела женщины в Великобританию.

Представитель британского МИД подтвердил смерть двух граждан страны в Марокко и заявил, что ведомство поддерживает связь с родственниками погибших и местными властями.

Причины последних смертей пока не установлены. Следствие ожидает результатов экспертиз.

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