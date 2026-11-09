#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
Мир

Загадочные смерти туристов в гостиницах: в Марокко расследуют несколько трагических случаев

Смерти туристов нашли в гостиницах: в Марокко расследуют несколько трагических случаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 19:17 Фото: magnific.com
В марокканском курортном городе Агадир за несколько недель скончались три британских туриста. В одном случае двух отдыхающих обнаружили мертвыми в номере отеля. Еще как минимум двоих постояльцев в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, на место прибыли полицейские и криминалисты, которые осмотрели гостиничный номер. Для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Название отеля официально не раскрывается.

Месяцем ранее, 9 октября, в другом отеле Агадира обнаружили тело 31-летней Клэр Митчелл из британского Болтона. Женщина прилетела в Марокко на четырехдневный отдых и скончалась уже на следующий день после прибытия. Она планировала отдыхать на пляже, кататься на лошадях и знакомиться с местной кухней.

Родные описали Клэр как необыкновенного человека, который любил жизнь. Ее сестра Анхель Дэвис рассказала, что семья собирает средства на возвращение тела женщины в Великобританию.

Представитель британского МИД подтвердил смерть двух граждан страны в Марокко и заявил, что ведомство поддерживает связь с родственниками погибших и местными властями.

Причины последних смертей пока не установлены. Следствие ожидает результатов экспертиз.

Ранее сообщалось, что необычное устройство для туристов тестируют в горах Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
акула
15:50, 18 мая 2026
Акулы нападают на туристов в Египте: несколько смертей, пляжи закрывают
акула напала на двух туристов в Египте
18:18, 29 декабря 2024
Акула напала на двух туристов у побережья курортного города в Египте
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
06:30, 18 января 2026
Российского туриста жестоко убили в отеле Таиланда: известны подробности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
20:05, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана Тамбиев отстранён от работы в московском "Динамо"
Фото: UFC
19:31, Сегодня
Экс-чемпион UFC Вайдман заменит Ковингтона в схватке с Чимаевым
Фото: Федерация бокса Тюменской области
19:03, Сегодня
Эническая казашка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире в США
Фото: WTA
18:32, Сегодня
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: