Загадочные смерти туристов в гостиницах: в Марокко расследуют несколько трагических случаев
Как пишет The Sun, на место прибыли полицейские и криминалисты, которые осмотрели гостиничный номер. Для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Название отеля официально не раскрывается.
Месяцем ранее, 9 октября, в другом отеле Агадира обнаружили тело 31-летней Клэр Митчелл из британского Болтона. Женщина прилетела в Марокко на четырехдневный отдых и скончалась уже на следующий день после прибытия. Она планировала отдыхать на пляже, кататься на лошадях и знакомиться с местной кухней.
Родные описали Клэр как необыкновенного человека, который любил жизнь. Ее сестра Анхель Дэвис рассказала, что семья собирает средства на возвращение тела женщины в Великобританию.
Представитель британского МИД подтвердил смерть двух граждан страны в Марокко и заявил, что ведомство поддерживает связь с родственниками погибших и местными властями.
Причины последних смертей пока не установлены. Следствие ожидает результатов экспертиз.
Ранее сообщалось, что необычное устройство для туристов тестируют в горах Алматы.