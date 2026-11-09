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Мир

Массовый смертный приговор: в ДР Конго осудили 66 военнослужащих

Массовый смертный приговор: в ДР Конго осудили 66 военнослужащих, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 22:05 Фото: magnific.com
Военный суд Демократической Республики Конго приговорил к смертной казни 66 военнослужащих по обвинению в трусости, мятеже и неподчинении приказам. Приговор был вынесен вечером 6 ноября в городе Валикале на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ACP со ссылкой на данные 34-го военного округа, все осужденные служили в 3415-м полку. Еще один военнослужащий получил 10 лет лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств. Четверых военных, в том числе капитана, ранее занимавшего должность начальника разведки полка, оправдали.

Военнослужащих задержали 20 октября в деревне Нгора. Им вменили нарушения, совершенные в населенном пункте Нтонто на территории провинции Северное Киву. Изначально в деле фигурировали 54 солдата, позднее к ним присоединились еще 16, после чего последовали дополнительные задержания.

Судебный процесс должен был занять 10 дней, однако в итоге продлился еще на двое суток.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии казнили двух иностранцев за "непристойные действия" в мечети.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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