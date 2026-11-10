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Мир

Гигантский улов весом 134 кг удивил даже бывалых рыбаков

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 20:55 Фото: unsplash
В Китае рыбаки из провинции Шаньдун поймали редкую гигантскую испанскую макрель весом 134 килограмма и длиной почти 2,5 метра, которая привлекла внимание местных жителей и пользователей соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Global Times, судно вернулось в порт из вод у города Жижао в воскресенье. Необычный улов сразу же собрал на берегу большую толпу любопытных.

Опытный рыбак Ван Вэйцзюнь отметил, что обычно прибрежная макрель весит от нескольких до нескольких десятков килограммов. По его словам, чтобы вырасти до 134 кг, рыбе потребовалось больше десяти лет естественного развития в чистых водах Желтого моря.

"Такой крупный экземпляр требует отличного качества воды и обилия пищи. Дожить до таких размеров удается единицам", – пояснил он.

Поимка "гиганта" вызвала бурю эмоций в соцсетях. Пользователи шутят, что такая рыба способна растопить сердце любого тестя в Шаньдуне.

По местной весенней традиции свежую макрель принято преподносить в знак уважения старшим родственникам, и чем крупнее подарок, тем выше он ценится.

Ранее в городе Колобжег (Польша) на побережье Балтийского моря рыбак выловил из воды кусок янтаря весом около 150 граммов.

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Канат Болысбек
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