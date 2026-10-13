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Мир

Охотники вытащили из реки гигантского крокодила весом 400 кг

Фото: Facebook/Jeferry Siew, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 00:38 Фото: Facebook/Jeferry Siew
В малайзийском городе Сибу лицензированный охотник вместе со своей командой выследил и поймал в реке Раджанг гигантского крокодила длиной 4,15 метра и весом более 400 килограммов. Однако на этом миссия не окончена: в акватории все еще скрывается куда более крупный хищник, сообщает Zakon.kz

Как пишет The Star, команда из четырех человек вела охоту за речным "монстром" еще с сентября. Поймать хищника удалось лишь утором в среду, 7 октября, при помощи специальной крючковой снасти с наманкой.

"Мы целились именно в этого крокодила с сентября и наконец поймали его сегодня утром. Но там есть еще более крупная особь, и мы продолжаем ее выслеживать", – рассказал лицензированный охотник Джеффри Сиу Сенг Квонг.

Эта операция состоялась менее чем через 24 часа после того, как группа вернулась с другого вызова в районе Батанг-Иган. По словам охотника, команда была крайне истощена после тяжелого выезда, но им повезло, что очередного "гиганта" удалось обнаружить прямо возле Сибу.

Стоит отметить, что в районе Салим-Стабау в сентябре эта же группа уже поймала 4,76-метрового крокодила. Кроме того, за последние несколько дней в районе Батанг-Иган они выловили еще трех рептилий длиной от 2,44 до 4,75 метра, включая 500-килограммового "монстра". Там же охотники обнаружили гнездо с 40 яйцами.

Сам Джеффри Сиу Сенг Квонг получил лицензию на промысел два года назад и к сегодняшнему дню успел поймать уже более 100 опасных хищников.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии мужчина побил напавшего на него крокодила.

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Канат Болысбек
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