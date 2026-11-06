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Наука и технологии

Рыбак забросил сеть в море и вытащил клад весом 150 граммов

Человек, рыбалка, сети, река, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 07:24 Фото: magnific
В городе Колобжег (Польша) на побережье Балтийского моря рыбак выловил из воды кусок янтаря весом около 150 граммов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина забросил в море рыболовную сеть, ожидая достать рыбу, но обнаружил в ней большой кусок янтарного камня.

"Мы только что взвесили камень – его вес составляет около 150 граммов", – поделился мужчина.

По его словам, в последний раз янтарь в семье находил отец еще в 1990-х годах. Стоимость нынешней находки оценивают примерно в 1500 злотых (171 тыс. 951 тенге).

Польские журналисты пишут, что такие находки случаются в море лишь раз в десятилетие.

По открытым данным, лучшее время для поиска янтаря на побережье Балтийского моря – осень и зима. Особенно велики шансы найти ценные кусочки после сильных штормов и в ветреную погоду. Во время непогоды волны поднимают янтарь с морского дна и выбрасывают его на берег вместе с водорослями.

Ранее археологи раскопали золотой клад, главную тайну которого раскрыли лишь спустя 60 лет.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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