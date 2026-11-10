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Мир

Госслужащий заработал 210 млн тенге, незаконно совмещая пять должностей

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 00:47 Фото: freepik
В Великобритании госслужащего признали виновным в мошенничестве после того, как он одновременно работал на пяти государственных должностях и получал несколько зарплат. За три с половиной года мужчина заработал почти 350 тысяч фунтов стерлингов (210 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sky News, Королевский суд Саутварка выяснил, что 56-летний Кашим Чоудхури пользовался удаленным режимом работы, пандемией и больничными, чтобы скрывать занятость и совмещать до пяти параллельных полных ставок в британских министерствах и ведомствах.

В период с февраля 2020 по сентябрь 2023 года мужчина успел поработать на восемь работодателей, заработав в общей сложности около 350 тысяч фунтов стерлингов (более 210 млн тенге). Из этой суммы свыше 280 тысяч фунтов он получил в те месяцы, когда официально числился на нескольких полномасштабных позициях одновременно.

Для управления нагрузкой предприимчивый британец оформлял больничные в одних структурах, продолжая трудиться в других.

"Прокурор Люси Орган рассказала судебно-медицинскому жюри о курьезном случае, когда обвиняемый во время видеосовещания с начальством нанес на лицо белую пудру, чтобы сымитировать болезненный вид, однако забыл накрасить шею, а грим на лбу со временем начал сползать", – говорится в сообщении.

Обман вскрылся благодаря автоматической проверке данных Национальной инициативы по борьбе с мошенничеством, после чего в июле 2023 года фигуранта задержали дома.

Сам Чоудхури на процессе пытался оправдаться личными обстоятельствами, заявив, что работа была для него спасением в период тяжелой болезни матери.

"Это перегрузило меня в то время", – пояснил он суду.

Судья Марк Уикс оставил подсудимого под стражей до оглашения приговора, которое назначено на 29 января 2027 года. Обвинение настаивает на реальном тюремном сроке от трех до шести лет, а Королевская прокурорская служба намерена конфисковать все незаконно нажитые им средства.

Между тем в Казахстане хотят разработать новые этические принципы для госслужащих.

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Канат Болысбек
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