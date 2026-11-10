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Мир

Мужчина бросил жену после 10 лет брака ради молодой невесты и попал под суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 21:38 Фото: pixabay
В Великобритании 56-летний менеджер Дэвид Кертис попался на двоеженстве после того, как отправился в Таиланд, чтобы жениться на молодой избраннице. Мужчина случайно раскрыл свой секрет, отправив родственникам приглашения на свадьбу через Facebook, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, история вскрылась в феврале 2026 года, когда мужчина вернулся на родину. Его законная супруга, 51-летняя Керсти, прожившая с ним в браке более 10 лет, обнаружила в соцсетях свадебные анонсы и обратилась в полицию по совету адвоката.

Правоохранители задержали британца прямо в аэропорту Хитроу. Как выяснил суд Ноттингема, перед побегом в Азию мужчина заявил жене, что уходит на работу, а позже прислал сообщение о желании "взять паузу" и заблокировал ее во всех сервисах.

Новая возлюбленная Кертиса переехала вслед за ним в Великобританию, а брошенная экс-супруга в этот тяжелый период пережила сложную операцию и потерю работы.

"Последствия его поступков будут преследовать меня всю жизнь... он не просто разрушил брак, он подорвал мою способность доверять, чувствовать себя в безопасности и снова впускать кого-то в свою жизнь", – поделилась переживаниями женщина.

В суде Кертис полностью признал вину в двоеженстве. Судья приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 18 месяцев, а также обязал отработать 100 часов и выплатить судебные издержки.

Ранее многоженец из Казахстана привлек внимание правоохранителей.

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Канат Болысбек
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