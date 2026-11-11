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Мир

Корабль с невероятными сокровищами спустя 300 лет нашли у берегов Мадагаскара

Корабль, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 05:44 Фото: pexels
Археологи считают, что обнаружили останки португальского судна Nossa Senhora do Cabo, захваченного пиратами в 1721 году. Корабль перевозил сокровища, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, корабль направлялся из индийского Гоа в Лиссабон. На его борту находились бывший португальский вице-король, архиепископ Гоа, а также золотые слитки, жемчуг и другие ценности.

8 апреля 1721 года судно атаковали пираты возле острова Реюньон. Среди нападавших был известный капитан Оливье Левассёр по прозвищу "Ястреб". После захвата корабль доставили к острову Нуси-Бураха у побережья Мадагаскара, который тогда служил убежищем для пиратов.

Поиски затонувшего судна начались в 1999 году, затем прекратились. Спустя года археологи вернулись к поискам и в общей сложности они продолжались около 16 лет. Исследователи обнаружили деревянные элементы корпуса, религиозные статуэтки, изделия из слоновой кости, золотые монеты с арабскими надписями и фрагменты фарфора. Всего со дна подняли более 3,3 тысяч артефактов.

Стоимость груза в пересчете на современные деньги оценивается более чем в 138 млн долларов (61 млрд 661 млн тенге)

Ученые считают, что исторические документы и найденные предметы могут подтвердить подлинность судна. Однако окончательная идентификация пока не завершена.

Судьба всех находившихся на борту людей также остается неизвестной. В частности, на корабле перевозили около 200 порабощенных жителей Мозамбика. Что с ними произошло после нападения пиратов, неизвестно. Исследователи надеется, что смогут пролить свет на это.

В Китае рыбаки из провинции Шаньдун поймали редкую гигантскую испанскую макрель весом 134 килограмма и длиной почти 2,5 метра – она привлекла внимание местных жителей и пользователей соцсетей.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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