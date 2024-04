Пираты напали на следовавший в Дубай корабль

Грузовое судно, которое ходит под флагом Бангладеш, было захвачено у побережья Сомали месяц назад, когда перевозило уголь из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты. Выкуп пиратам сбрасывали с борта легкомоторного самолета. Захватчики на лодке подобрали три мешка с деньгами. Спустя несколько часов 65 пиратов покинули судно Abdullah на девяти лодках. Уточняется, что все это время у бангладешского судна дежурил корабль ВМС одной из стран Евросоюза.

Судя по информации и видео, опубликованных в социальной сети Х, сумма выкупа составила пять млн долларов. На борту находились 23 члена экипажа, большинство из которых граждане Бангладеша. Все они были освобождены из плена.

Somali pirates have released a hijacked ship, MV Abdullah, and its crew of 23 after a $5 million ransom was paid. pic.twitter.com/a6kcvnAhwT