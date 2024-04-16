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Пираты напали на следовавший в Дубай корабль

Пираты, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 04:56 Фото: pixabay
Сомалийские пираты напали на следовавший в Дубай корабль и отпустили судно только после получения выкупа, сообщает Zakon.kz.

Грузовое судно, которое ходит под флагом Бангладеш, было захвачено у побережья Сомали месяц назад, когда перевозило уголь из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты. Выкуп пиратам сбрасывали с борта легкомоторного самолета. Захватчики на лодке подобрали три мешка с деньгами. Спустя несколько часов 65 пиратов покинули судно Abdullah на девяти лодках. Уточняется, что все это время у бангладешского судна дежурил корабль ВМС одной из стран Евросоюза.

Судя по информации и видео, опубликованных в социальной сети Х, сумма выкупа составила пять млн долларов. На борту находились 23 члена экипажа, большинство из которых граждане Бангладеша. Все они были освобождены из плена.

В начале месяца более 1,5 тыс. пассажиров застряли на круизном лайнере в Барселоне. Это произошло из-за нелегального присутствия на борту 69 граждан Боливии.

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