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Мир

Кошка спасла женщину от отравления угарным газом

Кошка, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 06:51 Фото: pexels
В Италии необычное поведение домашней кошки помогло обнаружить утечку угарного газа в жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По данным издания ANSA, инцидент произошел 4 ноября 2026 года в окрестностях города Тревизо на севере страны. 29-летняя женщина начала испытывать головокружение и недомогание, однако не могла понять их причину. При этом ее кошка непрерывно и необычно громко мяукала, что насторожило хозяйку.

Утром женщина вышла из дома на работу. По дороге ей стало хуже, и она вызвала скорую помощь. Медики заподозрили отравление угарным газом и доставили ее в больницу. Обследование подтвердило серьезную степень интоксикации.

Причину утечки установили прибывшие на место пожарные. Источником опасности оказался неисправный котел, который при включении выделял высокую концентрацию угарного газа.

А в Великобритании необычное поведение домашнего добермана помогло матери шестимесячного ребенка вовремя обратиться за медицинской помощью. Врачи обнаружили у малыша опасное нарушение сердечного ритма.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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