Уснул в заведенной машине: в Акмолинской области спасли водителя от отравления угарным газом

В Акмолинской области патрульные полицейские спасли 22-летнего водителя, который отравился угарным газом в заведенной машине, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 20 марта 2026 года на трассе Астана – Петропавловск. Около 07:00 инспекторы батальона патрульной полиции Мейрамбек Мекеш и Асанали Алиханов заметили на обочине Газель, из-под капота которой шел густой дым.

Полицейские остановились и подошли к машине, но на оклики никто не ответил. Тогда один из инспекторов разбил боковое окно. В кабине находился мужчина без сознания.

Сотрудники полиции вытащили водителя на свежий воздух и начали оказывать первую помощь. До приезда скорой они поддерживали его состояние, а затем сопроводили медиков до ближайшего медучреждения.

Позже выяснилось, что водитель уснул в заведенной машине и получил отравление угарным газом. Его удалось спасти, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В полиции напомнили, что во время вынужденных остановок и ночевок в пути важно соблюдать меры безопасности при эксплуатации автомобиля.

