10-11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) в закрытом режиме прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины, сообщает Zakon.kz.

В российскую делегацию вошли помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

В составе украинской переговорной группы были глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и бывший глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

От Соединенных Штатов Америки во встрече участвовали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

10 ноября переговоры продлились почти четыре часа, во второй день – около полутора часов.

11 ноября после второго этапа переговоров представители сторон сделали некоторые заявления для СМИ.

По словам Владимира Мединского, центральной темой переговоров стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта, пишет РИА Новости.

"Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать", – сказал он.

По его словам, конфликт в Украине показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо.

Еще одной важной темой стали гуманитарные вопросы. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

Другие заявления Мединского:

Конкретные детали переговорного процесса не обсуждаются до достижения окончательных договоренностей.

Встречи прошли в доброжелательной и деловой атмосфере.

Представители США были одной из активных сторон переговоров – Европе следовало бы у них поучиться в желании достичь мира.

Москва не получала ни одного конкретного мирного предложения от европейских стран.

Руководство стран Европы по сути занимается групповым обманом украинского народа.

Европейцы способствуют массовой гибели мирного населения, спонсируя сторону конфликта, поэтому непонятно, о чем с ними можно разговаривать.

Они смогут стать участниками мирных переговоров, когда у них проснется совесть.

Каждая пядь российской земли так или иначе будет возвращена.

Член американской делегации Джаред Кушнер заявил, что завтра отправится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вместе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – сказал он.

Заявления Кушнера:

Разговор с российским лидером может помочь в развитии прогресса, достигнутого в Абу-Даби.

Второй день переговоров был непростым, но содержательным.

Участники встречи затронули все основные вопросы и провели "хороший обмен идеями".

После Москвы спецпосланники Трампа поедут в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

Украинский переговорщик, глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия, в свою очередь, заявил, что урегулирование конфликта может быть достигнуто до Нового года.

"Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года", – сказал он.

Арахамия также заявил, что этот раунд переговоров "был одним из самых трудных", пишет Страна.ua.

"Я участвую в этом процессе с 2022 года и могу сказать, что это был один из самых сложных раундов переговоров. Российская сторона приехала с очень жесткими установками, и смягчить тон дискуссии было непросто. Но вы (Уиткофф и Кушнер. – Ред.) предложили выстроить разговор вокруг того, каким обе страны видят свое будущее после войны. Думаю, это помогло наладить диалог, и мы стали работать продуктивнее", – сказал член украинской переговорной группы.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп собирается провести встречу представителей России и Украины в Белом доме в целях урегулирования конфликта.