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Мир

Завершены двухдневные переговоры России, Украины и США: известны некоторые детали

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:29 Фото: senate.parlam.kz
10-11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) в закрытом режиме прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины, сообщает Zakon.kz.

В российскую делегацию вошли помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

В составе украинской переговорной группы были глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и бывший глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

От Соединенных Штатов Америки во встрече участвовали спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главком силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

10 ноября переговоры продлились почти четыре часа, во второй день – около полутора часов.

11 ноября после второго этапа переговоров представители сторон сделали некоторые заявления для СМИ.

По словам Владимира Мединского, центральной темой переговоров стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта, пишет РИА Новости.

"Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности, справедливая, не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать", – сказал он.

По его словам, конфликт в Украине показал, что действующая система безопасности в Европе работает плохо.

Еще одной важной темой стали гуманитарные вопросы. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого огласят в ближайшее время.

Другие заявления Мединского:

  • Конкретные детали переговорного процесса не обсуждаются до достижения окончательных договоренностей.
  • Встречи прошли в доброжелательной и деловой атмосфере.
  • Представители США были одной из активных сторон переговоров – Европе следовало бы у них поучиться в желании достичь мира.
  • Москва не получала ни одного конкретного мирного предложения от европейских стран.
  • Руководство стран Европы по сути занимается групповым обманом украинского народа.
  • Европейцы способствуют массовой гибели мирного населения, спонсируя сторону конфликта, поэтому непонятно, о чем с ними можно разговаривать.
  • Они смогут стать участниками мирных переговоров, когда у них проснется совесть.
  • Каждая пядь российской земли так или иначе будет возвращена.

Член американской делегации Джаред Кушнер заявил, что завтра отправится на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вместе со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

"Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности", – сказал он.

Заявления Кушнера:

  • Разговор с российским лидером может помочь в развитии прогресса, достигнутого в Абу-Даби.
  • Второй день переговоров был непростым, но содержательным.
  • Участники встречи затронули все основные вопросы и провели "хороший обмен идеями".
  • После Москвы спецпосланники Трампа поедут в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.

Украинский переговорщик, глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия, в свою очередь, заявил, что урегулирование конфликта может быть достигнуто до Нового года.

"Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года", – сказал он.

Арахамия также заявил, что этот раунд переговоров "был одним из самых трудных", пишет Страна.ua.

"Я участвую в этом процессе с 2022 года и могу сказать, что это был один из самых сложных раундов переговоров. Российская сторона приехала с очень жесткими установками, и смягчить тон дискуссии было непросто. Но вы (Уиткофф и Кушнер. – Ред.) предложили выстроить разговор вокруг того, каким обе страны видят свое будущее после войны. Думаю, это помогло наладить диалог, и мы стали работать продуктивнее", – сказал член украинской переговорной группы.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп собирается провести встречу представителей России и Украины в Белом доме в целях урегулирования конфликта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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