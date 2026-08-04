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Общество

После липосакции у казахстанки начались тяжелые осложнения: что выяснила проверка

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 23:54 Фото: pexels
В Актау клиника оперировала людей без лицензии и использовала просроченные лекарства. Это вскрылось после липосакции местной жительницы, получившей тяжелые осложнения, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 августа 2026 года издание Lada.kz, о результатах проведенной внеплановой проверки по заявлению жительницы Актау рассказала Нурсулу Мухамбетярова, руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области.

"По результатам проверки были выявлены ряд нарушений – в части несоблюдения стандарта хирургической помощи, нарушение норм лицензирования и по применению просроченных лекарственных средств. При проверке было выявлено наличие в клинике лекарств, срок годности которых истек в апреле. Для устранения нарушений дали месяц", – рассказала Нурсулу Мухамбетярова.

В отношении руководства учреждения были составлены протоколы:

  • по части 1 статьи 464 КоАП РК (Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур);
  • пункту 2-1 статьи 80 КоАП РК (Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи);
  • части 1 статьи 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

Общая сумма штрафа составила почти 700 тысяч тг.

Как разъяснила Нурсулу Мухамбетярова, клиника имела лицензии на проведение амбулаторно-поликлинической помощи в сфере пластической хирургии.

Это значит, что в стенах клиники можно было проводить консультации по пластической хирургии, а сами операции – нет. На их проведении лицензии не было.

"У клиники отсутствует приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю "Стационарозамещающая медицинская помощь взрослому населению – пластическая хирургия". Согласно медицинской документации, объяснениям специалистов и заключению независимого эксперта, привлеченного к внеплановой проверке, оказанная медицинская помощь не соответствовала действующим стандартам хирургической и анестезиологической помощи Республики Казахстан. Установлено, что низкое качество хирургической техники и недостаточный послеоперационный уход находятся в прямой причинно-следственной связи с развитием осложнения – флегмоны передней брюшной стенки", – гласят результаты проверки, которыми поделилась пострадавшая Камила Нуржан.

Для дачи правовой оценки акт проверки направили в департамент полиции Мангистауской области. Также акт был направлен в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области для проверки соответствия операционного блока и отделения реанимации санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Камила Нуржан подала заявление в полицию, а также гражданский иск в суд для компенсации материального и морального ущерба.

"Сейчас я продолжаю лечение и восстановление. После операции и тяжелого воспалительного процесса организм сильно ослаблен, уровень гемоглобина снизился до 83 единиц. Я прохожу назначенное лечение, восстанавливаю показатели крови и нахожусь под наблюдением врачей. Последствия операции все еще дают о себе знать, поэтому процесс восстановления пока не завершен. Остались заметные шрамы, и гной все еще есть. Тем временем клиника продолжает работу, сменив аккаунт в Instagram", – рассказала Камила Нуржан.

15 мая 2026 года в частной клинике в Алматы умерла 53-летняя Сауле Базархан. Произошедшее повергло в шок маму Кайрата Нуртаса – Гульзиру Айдарбекову, с которой блогер дружила. 20 мая дочь Сауле Базархан раскрыла некоторые обстоятельства трагедии, заявив, что клиника все еще оказывает услуги. 21 мая в полиции Алматы сообщили, что по факту смерти Сауле Базархан возбуждено уголовное дело.

Также в мае стало известно о другой трагедии. В Актау скончался депутат Мангистауского областного маслихата Ербол Айтуов после обращения в клинику пластической хирургии. 49-летний госслужащий планировал провести липосакцию подбородка.

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Канат Болысбек
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