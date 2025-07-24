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Общество

Жительница Костаная попала в реанимацию после неудачной липосакции

Жительница Костаная попала в реанимацию после липосакции, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 20:40 Фото: pixabay
4 июля 2025 года 33-летней жительнице Костаная Асель Куанышбаевой провели круговую липосакцию в частной клинике. Три дня она терпела боли в животе, после ухудшения самочувствия обратилась за экстренной медицинской помощью и была госпитализирована в городскую больницу, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что, по словам ее мамы Гульжан Есмуратовой, дочь хотела выглядеть лучше, были комплексы по поводу внешнего вида, особенно после развода. Тогда она решилась на круговую липосакцию и пошла в частную клинику, где ранее эту процедуру получила ее подруга.

Однако уже с первых часов девушка жаловалась на сильную боль в животе. Врачи клиники уверяли, что это нормальное состояние после вмешательства, и назначали обезболивающие препараты. Боли продолжались 5, 6 июля.

"Асель снова обратилась в клинику, где ей продолжали делать уколы и ставить системы. Утром 7 июля после очередного обхода дочь была выписана домой. Однако уже в полдень ее состояние резко ухудшилось: появились рвота, острая боль и тошнота. Она вызвала скорую помощь и была доставлена в городскую больницу. При поступлении в горбольницу врачи поставили диагноз: сепсис, перфорация подвздошного кишечника, распространенный гнойно-фиброзный перитонит, терминальная фаза, состояние после круговой липосакции, пневмония, хроническая анемия тяжелой степени и полиорганная недостаточность".Гульжан Есмуратова

С того момента Асель Куанышбаева перенесла три экстренные операции, включая лапаротомию, санацию и дренирование брюшной полости, ушивание перфорации тонкой кишки и выведение стомы.

И.о. главного врача Костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов поделился, что во время операции в частной клинике произошла перфорация кишечника – редкое и крайне опасное осложнение, требующее срочного хирургического вмешательства.

"Врачами была проведена экстренная операция, которая прошла тяжело, но в полном объеме. С учетом тяжести состояния было принято решение провести телемедицинскую консультацию с Национальным научным центром хирургии в Алматы. Специалисты подтвердили правильность хирургических действий и дали рекомендации по дальнейшему лечению, которые были выполнены".И.о. главного врача Костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов

Он отметил, что девушка до сих пор находится в реанимации, однако отмечается положительная динамика.

"Пациентка отключена от аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, находится в полном сознании и питается самостоятельно. Говорить пока не может из-за установленной трахеостомической трубки, которая будет удалена после окончательной стабилизации ее состояния. Лабораторные показатели улучшаются".И.о. главного врача Костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов

Мама девушки Гульжан Есмуратова добавила, что уже обращалась в частную клинику после госпитализации дочери. Там отрицают свою вину, однако предложили денежную компенсацию при условии, что Асель подпишет расписку об отсутствии претензий к ним в будущем. Но семья отказалась от предложения и намерена судиться.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Казахстанке пришлось обращаться в суд после неудачного похода к косметологу. Она решила стать моделью, откликнувшись на объявление, размещенное одним из столичных кабинетов косметологии. Однако после процедуры ботокса она обратилась с жалобами к врачу, который выдал ей заключение о повреждении мышц, наличии отека и асимметрии губ при мимике.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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