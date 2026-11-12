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Мир

Опасную забаву устроили дети с огромным питоном – взрослые сняли происходящее на видео

Фото: скриншот видео , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 07:56 Фото: скриншот видео
В Индонезии группа детей превратила гигантского питона в импровизированную горку для катания, пока взрослые спокойно наблюдали за происходящим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, необычное видео было снято на вулканическом острове Ява. На кадрах видно, как дети весело скатываются по телу огромной рептилии, в то время как окружающие взрослые стоят рядом без тени страха и снимают происходящее на камеры.

По данным издания, на видео запечатлен сетчатый питон – самая длинная и третья по тяжести змея в мире. Эти пресмыкающиеся могут достигать 6,5 метра в длину и весить около 75 килограммов.

Несмотря на то, что подобные рептилии обитают в Индонезии и порой нападают на людей, в данном случае огромная змея вела себя совершенно спокойно.

Ранее в стране уже фиксировались трагические случаи, когда гигантские питоны нападали на местных жителей, однако этот инцидент обошелся без пострадавших.

"Дети превратили огромного питона в собственную игровую площадку", – отмечают авторы материала, подчеркивая необычность ситуации.

Местные жители не проявили никакой паники, позволив детям устроить забаву с опасным хищником прямо посреди улицы.

Ранее в индийском штате Гуджарат на территории фермы нашли и спасли уникальную двухголовую волчью змею с четырьмя глазами.

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Канат Болысбек
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