Опасную забаву устроили дети с огромным питоном – взрослые сняли происходящее на видео
Как пишет Need To Know, необычное видео было снято на вулканическом острове Ява. На кадрах видно, как дети весело скатываются по телу огромной рептилии, в то время как окружающие взрослые стоят рядом без тени страха и снимают происходящее на камеры.
По данным издания, на видео запечатлен сетчатый питон – самая длинная и третья по тяжести змея в мире. Эти пресмыкающиеся могут достигать 6,5 метра в длину и весить около 75 килограммов.
😱 Kids turn a giant python into a playground slide In Indonesia, children turned an enormous snake into their own amusement park ride — sliding down its body, sitting on top of it, and running around it. All while adults calmly stood nearby, filming with their phones. Judging by the footage, it's a reticulated python — one of the largest and most dangerous snakes in the world. It's not venomous, but it can constrict and even swallow an adult human. The scariest part of this video isn't even the giant snake — it's that nobody around seems remotely concerned.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026
Несмотря на то, что подобные рептилии обитают в Индонезии и порой нападают на людей, в данном случае огромная змея вела себя совершенно спокойно.
Ранее в стране уже фиксировались трагические случаи, когда гигантские питоны нападали на местных жителей, однако этот инцидент обошелся без пострадавших.
"Дети превратили огромного питона в собственную игровую площадку", – отмечают авторы материала, подчеркивая необычность ситуации.
Местные жители не проявили никакой паники, позволив детям устроить забаву с опасным хищником прямо посреди улицы.
Ранее в индийском штате Гуджарат на территории фермы нашли и спасли уникальную двухголовую волчью змею с четырьмя глазами.