7,5-метровый питон заживо съел женщину во дворе ее дома

Трагический инцидент произошел в провинции Северное Малуку в Индонезии. 44-летняя Элизабет Ямалау погибла после нападения гигантского питона, сообщает Zakon.kz.

По данным News.ru, нападение змеи произошло в момент, когда женщина присматривала за скотом неподалеку от собственного дома. Затаившийся в зарослях питон вцепился в ногу Ямалау. После этого рептилия обвила и задушила свою жертву.

Вечером того же дня муж женщины, 52-летний Бениамин Ланто, обнаружил в нескольких метрах от дома питона, который достигал в длину 7,5-7,8 метра. При этом часть тела женщины уже находилась в пасти змеи.

Мужчина попытался спасти супругу, но к тому моменту она была мертва. На помощь мужу пришли местные жители, которые помогли вытащить тело погибшей.

Ранее сообщалось, что Шымкент столкнулся с нашествием змей в жилых районах.