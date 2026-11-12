Тигр растерзал фермера и утащил его тело на 500 метров

В Индии тигр насмерть растерзал 38-летнего фермера, который отправился собирать траву для скота. Хищник напал на мужчину со спины, а затем протащил его тело почти на 500 метров в густые заросли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Free Press Journal, трагедия произошла в лесной зоне техсила Ашти округа Бид. Погибшим оказался местный житель Девидaс, известный также как Пинту Маник Такале. Мужчина проживал в поселении Такале Васти недалеко от деревни Деолали (Паначи).

По словам местных жителей, около 08:30 фермер отправился на холм Сонипатхар, чтобы заготовить корм для скота. Во время работы на него сзади набросился тигр.

Хищник нанес мужчине смертельные раны шеи и туловища, после чего утащил тело в густую растительность.

"О случившемся стало известно, когда вскоре туда пришел сын фермера, чтобы помочь отцу перенести собранную траву домой. Он заметил лужи крови и следы, ведущие в заросли, после чего поспешил сообщить о случившемся односельчанам", – говорится в материале.

Вооружившись палками и топорами, местные жители бросились на поиски и спугнули хищника – тигр бросил тело погибшего фермера и скрылся в зарослях. Примечательно, что за неделю до трагедии этого же зверя уже фиксировали фотоловушки возле деревни Бхуревади.

Сейчас для обследования территории и сбора улик на месте происшествия была экстренно направлена группа специалистов.

"Наша группа собирает следы лап, царапины от когтей и шерсть для проведения научной экспертизы", – сообщил лесничий Амол Мунде.

Он также призвал жителей и фермеров держаться подальше от лесных окраин и холмистой местности, пока специалисты не завершат обследование территории.

Ранее в Индии 60-летний пастух погиб в результате жестокого нападения крокодила. Пенсионер полчаса отчаянно боролся с хищником за свою жизнь.