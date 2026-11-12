Тигр растерзал фермера и утащил его тело на 500 метров
Как пишет Free Press Journal, трагедия произошла в лесной зоне техсила Ашти округа Бид. Погибшим оказался местный житель Девидaс, известный также как Пинту Маник Такале. Мужчина проживал в поселении Такале Васти недалеко от деревни Деолали (Паначи).
По словам местных жителей, около 08:30 фермер отправился на холм Сонипатхар, чтобы заготовить корм для скота. Во время работы на него сзади набросился тигр.
Хищник нанес мужчине смертельные раны шеи и туловища, после чего утащил тело в густую растительность.
"О случившемся стало известно, когда вскоре туда пришел сын фермера, чтобы помочь отцу перенести собранную траву домой. Он заметил лужи крови и следы, ведущие в заросли, после чего поспешил сообщить о случившемся односельчанам", – говорится в материале.
Вооружившись палками и топорами, местные жители бросились на поиски и спугнули хищника – тигр бросил тело погибшего фермера и скрылся в зарослях. Примечательно, что за неделю до трагедии этого же зверя уже фиксировали фотоловушки возле деревни Бхуревади.
Сейчас для обследования территории и сбора улик на месте происшествия была экстренно направлена группа специалистов.
"Наша группа собирает следы лап, царапины от когтей и шерсть для проведения научной экспертизы", – сообщил лесничий Амол Мунде.
Он также призвал жителей и фермеров держаться подальше от лесных окраин и холмистой местности, пока специалисты не завершат обследование территории.
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