"Нет, нет!": амурский тигр растерзал парня, перелезшего в вольер ради фото

В британском зоопарке графства Йоркшир амурский тигр насмерть загрыз мужчину, проникшего в вольер к хищнику. Погибший за несколько минут до трагедии просил других посетителей сфотографировать его с животным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, трагический инцидент произошел неподалеку от города Донкастер. По сообщениям очевидцев, мужчина, на вид около 20 лет, попросил одну из посетительниц сделать несколько снимков на фоне 190-килограммового амурского тигра по кличке Алтай, после чего внезапно перелез через защитное ограждение прямо в вольер.

Очевидцы с ужасом наблюдали, как хищник сначала кружил вокруг нарушителя на траве, а затем набросился на него.

"Мужчина кричал: "Нет, нет!" и пытался остановить животное рукой, пока кричащие посетители безуспешно пытались отвлечь зверя. Смотрители зоопарка оперативно прибыли на место и сделали пять громких выстрелов из газовых акустических пушек, чтобы отпугнуть тигра, однако предотвратить гибель человека не удалось", – говорится в сообщении.

Британские экстренные службы, включая две бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации, прибыли на место происшествия около 13:35. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшего, местная полиция подтвердила его смерть от полученных тяжелых травм.

Личность погибшего пока официально не раскрывается, его семье оказывается необходимая поддержка. В администрации зоопарка заявили, что экстренные протоколы безопасности были активированы мгновенно.

Заведение временно закрыли для посетителей на время проведения расследования. Представители британской полиции добавили, что сам тигр не пострадал и угрозы для населения нет, призвав пользователей Сети не распространять видеозаписи нападения.

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