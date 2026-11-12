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Мир

Хищник невольно "спас" женщину, решившую покончить жизнь самоубийством

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 18:51 Фото: magnific
В Индии женщина прыгнула в реку, намереваясь покончить с собой, однако неожиданная встреча с крокодилом заставила ее звать на помощь. На крики отреагировали очевидцы и полицейские, которые успели вытащить ее из воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет News18. Инцидент произошел вечером возле моста через реку Кумарадхара в районе Кукке-Субраманья, штат Карнатака.

По данным полиции, женщина находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за личных проблем и решила свести счеты с жизнью.

"Однако в воде на нее напал крокодил и укусил, после чего пострадавшая начала кричать от боли. Ее крики услышали сотрудники расположенного неподалеку лоджа. Они сразу сообщили о случившемся в полицию", – говорится в сообщении.

На место прибыли полицейские и местные жители. Совместными усилиями они вытащили женщину из реки и доставили в безопасное место.

В результате нападения она получила незначительные травмы. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.

В полиции отметили, что именно нападение крокодила привлекло внимание окружающих и помогло спасти женщину.

Ранее в Индии тигр насмерть растерзал 38-летнего фермера, который отправился собирать траву для скота. Хищник напал на мужчину со спины, а затем протащил его тело почти на 500 метров в густые заросли.

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Канат Болысбек
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