Диспетчера 112 осудили за игнорирование звонка женщины, которую убивали

В Актобе осудили мужчину, который не отреагировал на крик о помощи позвонившей на 112 женщины, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в суде № 2. Подсудимого обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

"Қ., являясь помощником оперативного дежурного управления в кризисных ситуациях Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, 9 июня 2024 года находился на круглосуточном дежурстве. В этот же день примерно в 12:18 часов на номер "112" позвонила С. со словами "меня убивают". Қ. проигнорировал данное сообщение, не предпринял срочных действий, направленных на мобилизацию отрядов органов внутренних дел на место преступления, тем самым проявил халатность к выполняемым им функциональным обязанностям, в результате чего С. умерла", – сказано в сообщении пресс-службы суда №2 Актобе.

Представитель потерпевшей предъявила гражданский иск к подсудимому по взысканию материального ущерба в размере 300 000 тенге и морального ущерба в размере 5 000 000 тенге. Кроме того, подсудимый заключил с ней медиативное соглашение.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности на государственный службе и в правоохранительных органах сроком на три года.

Гражданский иск потерпевшей оставлен без рассмотрения по ходатайству.

Судом вынесено частное постановление руководителю РГУ "Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области" для принятия необходимых мер.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Актобе в тот день поехала продавать машину. Но на встрече якобы покупатель накинул ей ремень на шею и стал душить. В этот момент женщине и удалось набрать 112. Убитую нашли за городом. Подозреваемого позже задержали. В его гараже нашли угнанную машину.

Ранее диспетчера 103 осудили за то, что она изменила степень важности вызова тяжело больной женщины, и в итоге ее лечили от кашля и температуры.