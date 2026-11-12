Мужчина купил жилье стоимостью 2,6 млн тенге всего за 730 тенге
Как пишет издание South China Morning Post, торги проходили на платформа для проведения аукционов. За лот в провинции Хэйлунцзян боролись 1677 участников, а победителем стал анонимный житель восточного Китая, который первым успел сделать ставку на максимальную сумму в 11 юаней.
Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 40 тысяч юаней (около 2,6 млн тенге).
Победитель аукциона рассказал во время прямой трансляции, что не планирует переезжать на северо-китайский край, а собирается использовать квартиру как место для зимнего отдыха.
"Помимо символичной стоимости, покупателю предстоит выплатить около 2 тысяч юаней налога на оформление права собственности", – говорится в сообщении.
Необычная покупка мгновенно завирусилась в соцсетях, вызвав бурю зависти и обсуждений у пользователей. Однако юристы призывают с осторожностью относиться к подобным подаркам судьбы.
"Ультрадешевые дома могут скрывать проблемы, включая неясные права собственности, неоплаченные налоги, крупные задолженности по коммунальным сборам и тяжелые судебные издержки в случае споров", – предупредил адвокат пекинской юридической фирмы "Цзиньсу" Ван Юйчэнь.
Эксперты отмечают, что подобные аукционы-сенсации периодически привлекают огромное внимание общественности, напоминая о похожем случае ноября 2024 года, когда удачливой жительнице Китая также удалось урвать приморскую квартиру всего за 11 юаней.
А в США супружеская пара во время ремонта своего почти 90-летнего дома в Алабаме обнаружила старинные письма, открытки и памятные вещи, датированные 1930-ми годами.