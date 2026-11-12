Мужчина купил жилье стоимостью 2,6 млн тенге всего за 730 тенге

В Китае покупатель в период грандиозной распродажи приобрел двухкомнатную квартиру площадью 68 квадратных метров всего за 11 юаней (около 730 тенге). Невероятная сделка состоялась во время популярной акции ко Всемирному дню шопинга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, торги проходили на платформа для проведения аукционов. За лот в провинции Хэйлунцзян боролись 1677 участников, а победителем стал анонимный житель восточного Китая, который первым успел сделать ставку на максимальную сумму в 11 юаней.

Рыночная стоимость такого жилья оценивается примерно в 40 тысяч юаней (около 2,6 млн тенге).

Победитель аукциона рассказал во время прямой трансляции, что не планирует переезжать на северо-китайский край, а собирается использовать квартиру как место для зимнего отдыха.

"Помимо символичной стоимости, покупателю предстоит выплатить около 2 тысяч юаней налога на оформление права собственности", – говорится в сообщении.

Необычная покупка мгновенно завирусилась в соцсетях, вызвав бурю зависти и обсуждений у пользователей. Однако юристы призывают с осторожностью относиться к подобным подаркам судьбы.

"Ультрадешевые дома могут скрывать проблемы, включая неясные права собственности, неоплаченные налоги, крупные задолженности по коммунальным сборам и тяжелые судебные издержки в случае споров", – предупредил адвокат пекинской юридической фирмы "Цзиньсу" Ван Юйчэнь.

Эксперты отмечают, что подобные аукционы-сенсации периодически привлекают огромное внимание общественности, напоминая о похожем случае ноября 2024 года, когда удачливой жительнице Китая также удалось урвать приморскую квартиру всего за 11 юаней.

А в США супружеская пара во время ремонта своего почти 90-летнего дома в Алабаме обнаружила старинные письма, открытки и памятные вещи, датированные 1930-ми годами.