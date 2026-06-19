Девятиэтажку на 108 квартир продали за 30 млн тенге на севере страны: в чем подвох
Стартовая цена лота составляла 29 848 000 тенге. За столько его и купили.
Нюанс в том, что дом заброшен и отремонтировать его невозможно. Эксперты официально признали конструкцию аварийной и присвоили ей последнюю, пятую категорию технического состояния.
Местное издание Tobolinfo описало здание. Фундамент требует экстренного усиления, несущие стены дышат на ладан, а плиты перекрытий в подвале и на первом этаже местами полностью обрушились. Все инженерные сети – свет, отопление и водопровод – срезаны. Внутри девятиэтажки также полностью отсутствуют лестничные марши.
Зачем же тогда инвестор купил это строение? Издание отмечает, что для Аркалыка это рабочая бизнес-схема. Торги проводились на повышение цены, но правила позволяли продать лот единственному участнику, который в итоге и стал владельцем.
Такие "мертвые" объекты выкупают ради добычи стройматериалов. Девятиэтажка на 100 с лишним квартир – это большой объем стеновых панелей, плит перекрытия, блоков и тонн металлической арматуры.
Здание демонтируется и его составляющие распродают на новые стройки, что позволяет полностью перекрыть затраты на покупку и снос. А бонусом новому хозяину достается участок земли площадью более половины гектара в черте города.
Благодаря таким аукционам государство избавляется от опасных заброшенных домов, а местный бюджет получает доход.
В Комитете государственного имущества и приватизации ранее объяснили, почему часть конфискованного у осужденной Перизат Кайрат имущества передали бесплатно госорганам.