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События

Девятиэтажку на 108 квартир продали за 30 млн тенге на севере страны: в чем подвох

проданная за 30 млн тенге многоэтажка в Аркалыке, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 09:55 Фото: sauda.e-qazyna.kz
Девятиэтажный дом в Аркалыке (Костанайская область) общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров, на 108 квартир, продали на электронных торгах почти за 30 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Стартовая цена лота составляла 29 848 000 тенге. За столько его и купили.

Нюанс в том, что дом заброшен и отремонтировать его невозможно. Эксперты официально признали конструкцию аварийной и присвоили ей последнюю, пятую категорию технического состояния.

Местное издание Tobolinfo описало здание. Фундамент требует экстренного усиления, несущие стены дышат на ладан, а плиты перекрытий в подвале и на первом этаже местами полностью обрушились. Все инженерные сети – свет, отопление и водопровод – срезаны. Внутри девятиэтажки также полностью отсутствуют лестничные марши.

Зачем же тогда инвестор купил это строение? Издание отмечает, что для Аркалыка это рабочая бизнес-схема. Торги проводились на повышение цены, но правила позволяли продать лот единственному участнику, который в итоге и стал владельцем.

Такие "мертвые" объекты выкупают ради добычи стройматериалов. Девятиэтажка на 100 с лишним квартир – это большой объем стеновых панелей, плит перекрытия, блоков и тонн металлической арматуры.

Здание демонтируется и его составляющие распродают на новые стройки, что позволяет полностью перекрыть затраты на покупку и снос. А бонусом новому хозяину достается участок земли площадью более половины гектара в черте города.

Благодаря таким аукционам государство избавляется от опасных заброшенных домов, а местный бюджет получает доход.

В Комитете государственного имущества и приватизации ранее объяснили, почему часть конфискованного у осужденной Перизат Кайрат имущества передали бесплатно госорганам. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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