Жалобы на унижения и странные поручения: скандал с военными медиками разгорелся в США

Контр-адмирал Брайан Монахан, обслуживавший как врач членов Конгресса США и судей Верховного суда, подал в отставку на фоне расследования Пентагона о возможных нарушениях в его ведомстве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Sun со ссылкой на источник в Конгрессе, уход Монахана подтвердил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн. При этом сам врач и ВМС США официально пока не объявляли об отставке. На сайте военно-морских сил он по-прежнему указан в качестве главного врача Конгресса.

Проверка Пентагона касается работы медицинского подразделения, в котором обслуживаются представители законодательной и судебной власти. Ранее издание Navy Times сообщило о жалобах военнослужащих на руководство. По словам собеседников издания, моряков заставляли выполнять унизительные поручения, в том числе стричь ногти конгрессменам, а также работать по 70-80 часов в неделю. Они утверждали, что опасались потерять ежемесячные надбавки в случае жалоб.

Уход Монахана произошел на фоне других кадровых перестановок в руководстве ВМС США, которые вызвали вопросы у конгрессменов из-за недостаточной публичности. Демократы Джо Кортни и Адам Смит направили военному руководству письмо с призывом обеспечить большую прозрачность кадровых решений.

Ранее сообщалось, что ремонт трассы Алматы – Усть-Каменогорск обернулся скандалом на 115 млн тенге.