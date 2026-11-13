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Мир

Из-за еды заставила зашить рот: шокирующие подробности суда в Японии

Из-за еды заставила зашить рот: шокирующие подробности суда в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 01:57 Фото: magnific.com
В Японии 50-летняя женщина признала вину в угрозах и принуждении своей 42-летней соседки по комнате самостоятельно зашить губы иглой и ниткой. Об этом стало известно во время первого судебного заседания, состоявшегося в среду в префектуре Ибараки неподалеку от Токио, сообщает Zakon.kz.

По версии обвинения, пишет издание Japan Today, причиной конфликта стало поведение потерпевшей, которая пропускала приемы пищи после того, как обвиняемая заявила ей: "Кто не работает, тот не ест". Однако женщина разозлилась, когда соседка по комнате съела продукты без ее разрешения.

Как утверждают прокуроры, в период с 18 по 24 июня обвиняемая запугивала потерпевшую и заставила ее самостоятельно зашить себе губы. При этом она угрожала, что, если сделает это сама, боль будет вдвое сильнее.

В качестве доказательства обвинение представило, в частности, записи камеры видеонаблюдения, установленной в доме подсудимой. Защита заявила, что не оспаривает предъявленные обвинения и не возражает против приобщения доказательств.

Изначально женщину задержали в июле по подозрению в том, что она сама зашила губы соседке. Тогда она отрицала свою причастность. Однако прокуратура позднее отказалась предъявлять обвинение непосредственно в этом действии. Во время судебного заседания подсудимая признала вину по другим обвинениям.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы начала проверку в частном пансионате для престарелых после инцидента с пожилым клиентом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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