В Атырау в суде озвучили шокирующие подробности по делу Сарсемалиева

В Атырау продолжается судебный процесс по делу Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве четырех членов одной семьи. В ходе заседания были озвучены шокирующие подробности: согласно материалам дела, погибшие получили множественные ножевые ранения, сообщает Zakon.kz.

В ходе судебного заседания были озвучены данные о количестве ножевых ранений, нанесенных погибшим. Согласно материалам дела, все жертвы получили множественные ранения.

Как стало известно в суде, сестра Акбаян – жены Сарсемалиева – Мейрамгуль получила 32 ножевых ранения, брат Наурыз – 10, отец Максот – девять, а мать Насип – восемь.

Также в ходе процесса прозвучало, что для совершения убийств использовался кухонный нож. По данным следствия, мать, отца и сестру подсудимый убил одним и тем же ножом.

Кроме того, во время процесса стало известно, что интересы подсудимого представляют сразу два адвоката, при этом один из них является частным защитником. Однако на заседании присутствовал только один из адвокатов.

В связи с этим председательствующий судья Зарема Хамидуллина отдельно разъяснила порядок дальнейшего рассмотрения дела. Суд отметил, что отсутствие одного из защитников не является основанием для переноса заседания.

О загадочном исчезновении семьи родственники сообщили в полицию спустя два месяца. Официальные поисковые мероприятия начались 25 декабря 2025 года. 6 января 2026 года тела супругов обнаружили в собственном сарае в селе Жангельдин.

По подозрению в совершении преступления в международный розыск объявили 29-летнего жителя Махамбетского района Султана Сарсемалиева. 13 января стало известно, что вместе с подозреваемым в международный розыск объявлена его супруга – 30-летняя Акбаян Мукангалиева, младшая дочь погибшей семьи. 24 февраля в МВД заявили, что в Индонезии их задержали. А 25 февраля стало известно, что дочь убитых тоже признана подозреваемой. Однако в мае в прокуратуре сообщили, что Акбаян Мукангалиева не причастна к убийству, поэтому уголовное преследование по факту убийства в ее отношении прекращено.

9 марта Султана Сарсемалиева и Акбаян Мукангалиеву доставили в Атырау. На допросе подозреваемый Сарсемалиев признался в убийстве Наурыза и Мирамгуль – детей убитых супругов. Их тела были обнаружены в мкр. Геолог в пригороде Атырау во дворе дома, который ранее снимал Сарсемалиев вместе с женой.

Во время одного из первых судебных заседаний государственный обвинитель озвучил версию следствия, согласно которой Сарсемалиев обвиняется в убийстве нескольких членов одной семьи, сокрытии преступления, а также мошенничестве и оформлении кредитов на имя погибших. А подсудимый заявил, что его вынудили пойти на убийство.