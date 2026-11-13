В Алматы дедушку отправили в пансионат, а через пять дней нашли с тяжелыми травмами

Полиция Алматы начала проверку в частном пансионате для престарелых. Поводом стала жалоба родственников пожилого постояльца. Они утверждают, что в учреждении напали на их дедушку, который страдает деменцией, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях близкие рассказали, что 70-летний мужчина провел в пансионате всего пять дней. Все это время у него держалась повышенная температура. А затем семье рассказали, что пенсионер якобы споткнулся и упал. Однако родные в этой версии усомнились.

Как уточняет КТК, в больнице у пострадавшего обнаружили несколько переломов костей лица и травму головы. В пансионате объяснили, в момент происшествия мужчина находился в комнате один. Позже его нашли лежащим на полу. При этом камеры видеонаблюдения не зафиксировали, что именно случилось.

"На камере, в общем, там чернота, получается. Хочу сказать, что с 22 октября у нас идет технический сбой в работе камер. Что-то такое произошло, что у нас сгорел домофон, у нас сгорело уличное освещение и камеры. Поднимается скандал. Я понимаю ее состояние. Конечно, это все подозрительно выглядит. Но вот такое бывает – роковое стечение обстоятельств". Директор пансионата Светлана Нестерова

Ранее сообщалось, что дом за 110 млн тенге хотели отобрать у пенсионеров в Казахстане.