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#Послание Токаева – 2026
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#Спецпроекты
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Общество

В Алматы дедушку отправили в пансионат, а через пять дней нашли с тяжелыми травмами

В Алматы дедушку отправили в пансионат, а через пять дней нашли с тяжелыми травмами, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 23:02 Фото: magnific.com
Полиция Алматы начала проверку в частном пансионате для престарелых. Поводом стала жалоба родственников пожилого постояльца. Они утверждают, что в учреждении напали на их дедушку, который страдает деменцией, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях близкие рассказали, что 70-летний мужчина провел в пансионате всего пять дней. Все это время у него держалась повышенная температура. А затем семье рассказали, что пенсионер якобы споткнулся и упал. Однако родные в этой версии усомнились.

Как уточняет КТК, в больнице у пострадавшего обнаружили несколько переломов костей лица и травму головы. В пансионате объяснили, в момент происшествия мужчина находился в комнате один. Позже его нашли лежащим на полу. При этом камеры видеонаблюдения не зафиксировали, что именно случилось.

"На камере, в общем, там чернота, получается. Хочу сказать, что с 22 октября у нас идет технический сбой в работе камер. Что-то такое произошло, что у нас сгорел домофон, у нас сгорело уличное освещение и камеры. Поднимается скандал. Я понимаю ее состояние. Конечно, это все подозрительно выглядит. Но вот такое бывает – роковое стечение обстоятельств". Директор пансионата Светлана Нестерова

Ранее сообщалось, что дом за 110 млн тенге хотели отобрать у пенсионеров в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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