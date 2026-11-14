Протесты во Франции набирают обороты: полиция столкнулась с агрессивными демонстрантами

В Париже зафиксировали первые столкновения между демонстрантами и полицией. Инцидент произошел на улице Шалиньи в 12-м округе, где несколько мужчин в черной одежде бросали предметы в сторону правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, позже участники акции добрались до площади Бастилии. Там некоторые демонстранты забирались на Июльскую колонну и наносили на нее граффити.

Напряженная обстановка наблюдалась и в Лионе, где полиция несколько раз проводила силовые действия. В Тулузе демонстрация прошла без происшествий. По оценкам местной префектуры, в ней участвовали 1800 человек, организаторы заявили о 6000 участниках.

По данным МВД Франции, к 14:00 за пределами Парижа в акциях участвовали около 8900 человек. В столице ожидали от 30 до 60 тыс. демонстрантов, среди которых, по оценке полиции, могли находиться до 600 потенциально опасных участников.

À Nantes les forces de l’ordre gazent les manifestants qui étaient nassés et les empêchent de s’enfuir, beaucoup paniquent dans les gaz et n’arrivent plus à respirer. https://t.co/3TxdUcMawl — AB7 Média (@Ab7Media) November 14, 2026

В конце октября казахстанка рассказала, как Франция переживала массовые беспорядки.