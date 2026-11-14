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Мир

Протесты во Франции набирают обороты: полиция столкнулась с агрессивными демонстрантами

Гранаты, столкновения и тысячи участников: акции протеста проходят во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 21:12 Фото: magnific.com
В Париже зафиксировали первые столкновения между демонстрантами и полицией. Инцидент произошел на улице Шалиньи в 12-м округе, где несколько мужчин в черной одежде бросали предметы в сторону правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, позже участники акции добрались до площади Бастилии. Там некоторые демонстранты забирались на Июльскую колонну и наносили на нее граффити.

Напряженная обстановка наблюдалась и в Лионе, где полиция несколько раз проводила силовые действия. В Тулузе демонстрация прошла без происшествий. По оценкам местной префектуры, в ней участвовали 1800 человек, организаторы заявили о 6000 участниках.

По данным МВД Франции, к 14:00 за пределами Парижа в акциях участвовали около 8900 человек. В столице ожидали от 30 до 60 тыс. демонстрантов, среди которых, по оценке полиции, могли находиться до 600 потенциально опасных участников.

В конце октября казахстанка рассказала, как Франция переживала массовые беспорядки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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