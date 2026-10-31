Полицейского подожгли во время протестов во Франции

В Париже один из сотрудников жандармерии (полиции) получил легкие ожоги после того, как в сторону силовиков бросили зажигательное устройство, похожее на коктейль Молотова, сообщает Zakon.kz.

Во Франции продолжаются массовые протесты. Об этом сообщило французское издание La Dépêche. Вечером 31 октября 2026 года, у площади Порт-де-Шарантон в XII округе Парижа участники акции бросили горячую смесь в силовиков.

В результате огонь охватил жандарма. Его коллеги оперативно помогли ему справиться с возгоранием. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил, что сотрудник получил легкие травмы и продолжил службу.

Manifestation à Paris: un "jet de projectile incendiaire en direction des forces de l'ordre" https://t.co/w9sOFDBHFG — BFM (@BFMTV) October 31, 2026

Глава МВД назвал произошедшее "попыткой убийства" и заявил, что власти приложат все усилия, чтобы установить и найти причастных к нападению.

Столкновения произошли в конце акции против роста стоимости жизни. Несмотря на то что основная часть шествий по стране прошла спокойно, в отдельных районах Парижа участники беспорядков нападали на сотрудников правоохранительных органов.

В конце сентября французские старшеклассники устроили беспорядки по всей стране, они срывали занятия и устраивали поджоги из-за недовольства учебным процессом. Из-за опасности по стране были закрыты сотни лицеев. Позже начались демонстрации, которые призывали к принятию мер по борьбе с инфляцией, ростом цен на топливо и снижением покупательной способности.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о риске продолжительных беспорядков в стране накануне президентских выборов 2027 года.

