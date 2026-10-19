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От протестов – к погромам: казахстанка рассказала, как Франция переживает массовые беспорядки

протесты во Франции, массовые беспорядки, погромы в Париже, Европа, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56 Фото: Facebook/Police Nationale
Власти Франции подсчитывают ущерб после самой крупной волны протестов в стране. За два дня пострадали исторические здания, сотни бутиков и супермаркетов были разграблены, десятки автомобилей сожжены. Что происходит на улицах городов и какова сейчас ситуация в Париже, рассказывает Zakon.kz.

Почему французы вышли на улицы

Первыми недовольство выразили старшеклассники – еще в сентябре. Они потребовали увеличить финансирование школ, решить проблему нехватки учителей и пересмотреть расписание, которое, по их мнению, слишком перегружено.

По словам казахстанки Лилии Бекежановой, живущей в Париже, сначала выступления проходили мирно и соответствовали привычной для Франции культуре уличных демонстраций. Однако позже ситуация резко изменилась.

"Действительно, все началось с недовольства студентов образовательной системой. Это были мирные демонстрации, которые являются частью французского менталитета и поощряются обществом. Но очень быстро все переросло в жуткий беспредел. Люди стали выходить на улицы, чтобы выразить недовольство ростом цен на топливо и продукты, а также повышением стоимости жизни в целом", – рассказала Лилия Бекежанова.
протесты во Франции, массовые беспорядки, погромы в Париже, Европа, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56

Фото: Facebook/Police Nationale

Что происходит сейчас

Переломным моментом стала суббота, 17 октября. По всей Франции прошли около 110 демонстраций. По данным МВД страны, в них участвовали примерно 550 тысяч человек. Большинство акций оставались мирными, но в нескольких городах начались столкновения с полицией, поджоги и нападения на общественные здания.

В Лиможе огонь охватил историческую ратушу XIX века. Здание серьезно пострадало, обрушились крыша и башня с часами. В Марселе участники беспорядков ворвались в здание мэрии, в Лионе подожгли туристический офис. В Париже горели автомобили. Погромы также затронули Бордо, Лилль и другие города.

Погромы во Франции, Франция, Европа, массовые беспорядки, протесты, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56

Фото: Facebook/Police Nationale

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56
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Мародерство стало отдельной проблемой

Одним из самых заметных последствий беспорядков стали разграбленные магазины. По словам Лилии Бекежановой, в Париже участники погромов выносили товары из самых разных торговых точек – от обычных магазинов одежды до брендовых бутиков.

"Мародеры орудуют сильно, выносят все подряд, от люксовой одежды до бытовой техники и продуктов", – рассказала казахстанка.
протесты во Франции, массовые беспорядки, погромы в Париже, Европа, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56

Фото: Facebook/Police Nationale

При этом, отмечает собеседница, городская жизнь не остановилась полностью. Парижане ходят на работу, а последствия разрушений постепенно убирают.

"Все, что вы увидите в социальных сетях, – это правда. На улицах французской столицы действительно такой беспорядок. Но жизнь продолжается: метро и коммунальные службы работают исправно, а последствия погромов постепенно ликвидируются", – рассказала Лилия Бекежанова.
протесты во Франции, массовые беспорядки, погромы в Париже, Европа, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56

Фото: Facebook/Police Nationale

Протестная волна затронула и другие страны

Недовольство ростом цен и доступностью государственных услуг проявилось не только во Франции. Акции протеста прошли также в Бельгии, Португалии и Италии.

В Брюсселе несколько сотен человек вышли на демонстрацию, которая сопровождалась столкновениями с полицией. В Лиссабоне на улицы вышли десятки тысяч протестующих. В Милане участники беспорядков громили магазины, а полиция применила слезоточивый газ. В Болонье правоохранители использовали водометы и задержали семерых человек.

протесты во Франции, массовые беспорядки, погромы в Париже, Европа, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:56

Фото: Facebook/Police Nationale

Между тем власти Франции отмечают, что после массовых беспорядков в минувшие выходные задержано больше 2 000 человек. Более 80 процентов из них будут привлечены к уголовной ответственности. Несколько десятков подозреваемых, в том числе 13 в Марселе на юге страны, уже помещены в следственные изоляторы.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности участников массовых беспорядков, которые произошли 17 октября в Париже и других крупных городах страны.

"В нашей республике нет места насилию. Те, кто ломал, нападал на префектуры и магазины, грабил вплоть до наших мэрий, будут преследоваться и будут наказаны. Силовым структурам, гарантам права на демонстрации, я выражаю поддержку нации. Мы все сплотимся перед сеятелями хаоса, которые стремятся лишь разрушить наши институты, и мешают тем, кто мирно выражает свои требования, делать это", – заявил Макрон в социальных сетях.

По оценке французской торгово-промышленной палаты, от беспорядков по всей стране могли пострадать более 2 000 магазинов. К вечеру 18 октября было зарегистрировано около 1 500 таких случаев, сообщил глава организации Ален Ди Крешенцо. Он оценил ущерб в сотни миллионов евро.

Сегодня власти для координации действий создали межведомственный кризисный штаб при Министерстве внутренних дел. При этом французские чиновники подчеркнули необходимость разграничивать мирных участников демонстраций и группы, причастные к погромам.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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