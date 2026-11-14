Более миллиона пассажиров пострадали: США столкнулись с беспрецедентным сбоем авиации

В США из-за масштабных перебоев в работе систем управления воздушным движением на несколько часов приостановили вылеты из всех аэропортов страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox Business, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сняло ограничения в 20:15 по времени восточного побережья, однако восстановление привычного расписания может занять несколько дней.

По словам министра транспорта Шона Даффи, проблемы начались около 15:36. В системах радиосвязи и радарного наблюдения возникли перебои, из-за которых оборудование оказалось перегружено. На момент введения ограничений в воздухе находились более 3500 самолетов. Полеты медицинской авиации, спасательных и правоохранительных служб продолжались.

Даффи объяснил произошедшее устаревшей инфраструктурой авиадиспетчерских служб и запросил 50 млрд долларов экстренного финансирования для ее модернизации. FAA расследует причины неполадок и пока не исключает возможность кибератаки.

Сбой затронул тысячи рейсов и более миллиона пассажиров. Авиакомпании постепенно возобновляют полеты, но вынуждены перераспределять самолеты и экипажи. Некоторые путешественники столкнулись с задержками и отменами на несколько дней.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что угрозы для пассажиров не было, а остановка рейсов стала мерой предосторожности. Он также подчеркнул, что произошедшее не связано с угрозой, сопоставимой с терактами 11 сентября.

Ранее казахстанцам напомнили о главных правилах безопасности в аэропортах.