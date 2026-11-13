Риск попасть под статью: казахстанцам напомнили о главных правилах безопасности в аэропортах

В Министерстве транспорта Казахстана опубликовали полезную памятку с напоминаниями о том, что важно знать каждому авиапассажиру, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, стоит помнить, что аэропорт – место повышенных мер безопасности, где ответственность лежит не только на сотрудниках профильных служб, но и на каждом пассажире.

Гражданам всегда необходимо быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения при подготовке к авиаперелету.

К примеру, злоумышленники могут пытаться использовать доверчивость пассажиров для перевозки запрещенных предметов.

Для этого они предлагают за вознаграждение передать конверт, посылку или багаж в другой город либо страну. На первый взгляд такая просьба может показаться безобидной, однако неизвестное содержимое отправления способно привести к серьезным правовым последствиям.

"Главное правило – не перевозить вещи и посылки, содержимое которых вам неизвестно. Не следует принимать подобные предложения даже от людей, которые представляются знакомыми ваших родственников или обещают денежное вознаграждение". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Также не рекомендуется оставлять свои вещи без присмотра или передавать посторонним доступ к багажу.

Особую осторожность необходимо проявлять при международных перелетах.

Незаконное перемещение товаров или ценностей через государственную границу может квалифицироваться как контрабанда и влечет уголовную ответственность, вплоть до нескольких лет лишения свободы.

При обнаружении подозрительных предметов, получении сомнительных предложений о перевозке посылок или выявлении других признаков возможного правонарушения пассажирам следует незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции либо службы авиационной безопасности аэропорта.

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