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Происшествия

Цех по изготовлению поролона горел в Алматы

Пожарные, полиция, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
В Алматы пожарные ликвидировали возгорание в цехе, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на пульт 112 поступила информация о пожаре в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы.

"На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты МЧС. По прибытии установлено, что на территории частного подворья произошло возгорание в цехе по изготовлению поролона".МЧС РК

Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой горючестью материалов, находившихся внутри помещения. Пожарные оперативно приступили к тушению и не допустили дальнейшего распространения огня.

Пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

14 ноября 2026 года в области Улытау произошел пожар в отделе по продаже хлеба, расположенном в двухэтажном торговом здании.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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