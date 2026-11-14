Цех по изготовлению поролона горел в Алматы

В Алматы пожарные ликвидировали возгорание в цехе, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на пульт 112 поступила информация о пожаре в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы.

"На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты МЧС. По прибытии установлено, что на территории частного подворья произошло возгорание в цехе по изготовлению поролона". МЧС РК

Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой горючестью материалов, находившихся внутри помещения. Пожарные оперативно приступили к тушению и не допустили дальнейшего распространения огня.

Пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

14 ноября 2026 года в области Улытау произошел пожар в отделе по продаже хлеба, расположенном в двухэтажном торговом здании.