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Мир

В Китае испытали 10-тонный самолет, который летает на электричестве

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 17:45 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В Китае успешно прошли испытания нового электрического пассажирского самолета. Разработка предназначена для коммерческих авиаперевозок между городами, сообщает Zakon.kz.

14 ноября в городе Биньчжоу провинции Шаньдун состоялся первый пилотируемый полет электрического самолета CE-25A, разработанного китайской корпорацией COMAC, передает агентство "Синьхуа".

На борту находились два пилота и инженер по летным испытаниям. По информации разработчиков, все системы самолета работали штатно, а его характеристики соответствовали ожиданиям.

CE-25A рассчитан на перевозку 19 пассажиров. Его максимальная взлетная масса составляет 10 тонн, крейсерская скорость достигает 300 км/ч, высота полета – 2400 метров, а дальность – 400 километров.

Первый беспилотный полет самолет совершил 2 февраля 2026 года. С тех пор он прошел 19 проверочных полетов в автономном режиме.

В разработке участвовали COMAC, производитель аккумуляторов CATL, Шанхайский университет Цзяотун и другие партнеры.

В настоящее время Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на сертификацию воздушного судна.

Тем временем с 15 ноября в Пекине ввели жесткий запрет на беспилотники.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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