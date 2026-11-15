В Китае испытали 10-тонный самолет, который летает на электричестве
14 ноября в городе Биньчжоу провинции Шаньдун состоялся первый пилотируемый полет электрического самолета CE-25A, разработанного китайской корпорацией COMAC, передает агентство "Синьхуа".
На борту находились два пилота и инженер по летным испытаниям. По информации разработчиков, все системы самолета работали штатно, а его характеристики соответствовали ожиданиям.
CE-25A рассчитан на перевозку 19 пассажиров. Его максимальная взлетная масса составляет 10 тонн, крейсерская скорость достигает 300 км/ч, высота полета – 2400 метров, а дальность – 400 километров.
Первый беспилотный полет самолет совершил 2 февраля 2026 года. С тех пор он прошел 19 проверочных полетов в автономном режиме.
В разработке участвовали COMAC, производитель аккумуляторов CATL, Шанхайский университет Цзяотун и другие партнеры.
В настоящее время Управление гражданской авиации Китая рассматривает заявку на сертификацию воздушного судна.
Тем временем с 15 ноября в Пекине ввели жесткий запрет на беспилотники.