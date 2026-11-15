В Пекине ввели жесткий запрет на беспилотники: что известно

В столице Китая вступили в силу новые ограничения на беспилотники. Теперь жителям запрещено не только запускать, но и хранить такие устройства. Власти объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность города, сообщает Zakon.kz.

С 15 ноября в Пекине начал действовать запрет на владение и хранение беспилотных летательных аппаратов, пишет The Japan Times со ссылкой на AFP.

Ограничения распространяются на всю территорию муниципалитета площадью около 16,4 тысячи квадратных километров, включая городские и сельские районы.

Запрет был объявлен еще в сентябре. Помимо владения и хранения дронов, власти запретили ввозить в Пекин сами устройства и их компоненты.

До вступления новых правил в силу владельцам предложили избавиться от беспилотников. Их можно было продать через специальные пункты выкупа или интернет либо вывезти за пределы города.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы и конфискация оборудования. Исключения допускаются для правоохранительных органов, борьбы с терроризмом, экстренных служб, сельского хозяйства и научных исследований.

Меры безопасности в Пекине традиционно строгие, поскольку здесь находятся центральные органы власти Китая и штаб-квартира Коммунистической партии.

Ужесточение ограничений последовало после июньского происшествия, когда небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб города. В результате погиб пилот, еще 13 человек пострадали.

Ранее, в мае 2026 года, власти уже запретили продажу дронов и обязали владельцев регистрировать устройства. При этом пользоваться ими тогда еще разрешалось.

Ранее Китай впервые крупным планом показал боевой беспилотник-невидимку.