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Мир

Трамп, Байден и "Остров мусора": из-за чего разгорелся новый спор

Трамп против судьи: новый спор разгорелся из-за Острова мусора, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 21:09 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначенный Джо Байденом судья Рейес в очередной раз отложил на две недели работы по реконструкции одного из самых запущенных и небезопасных гольф-полей в стране, известного под названием Trash Island ("Остров мусора"), сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social он написал, что объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии и требует немедленного ремонта. В подтверждение своих слов он сослался на фотографии, которые распространяются в США и фигурируют в судебном разбирательстве.

"Trash Island нуждается в ремонте, причем прямо сейчас! Поле находится в ужасном состоянии, и это может увидеть каждый, достаточно взглянуть на фотографии, которые сейчас распространяются по всей стране и фигурируют в суде. Не зря его называют Островом мусора!" – написал Трамп.

Президент также выразил недоумение в связи с решением суда, заявив, что вместо устранения проблем и превращения объекта в современное и благоустроенное пространство судебные власти препятствуют проведению работ. Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел США имеет все необходимые полномочия для реализации проекта.

"Министерство внутренних дел незамедлительно обжалует это крайне разрушительное и политизированное решение судьи в ускоренном порядке. Время имеет решающее значение: в противном случае мы потеряем целые гольф-сезоны, рабочие места, престиж и значительные денежные средства", – заявил Трамп.

Таким образом, американский лидер дал понять, что администрация намерена добиваться отмены судебного решения и возобновления реконструкции.

Ранее сообщалось, что США столкнулись с беспрецедентным сбоем авиации.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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