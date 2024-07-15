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Байден заявил, что он "чертовски" остр умом и готов к новым дебатам с Трампом

Байден заявил, что он &quot;чертовски&quot; остр умом, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 04:55 Фото: Instagram/potus
Действующий президент США Джо Байден признал себя старым, но имеющим "чертовски острый ум", сообщает Zakon.kz.

В интервью телеканалу NBC News он заявил, что за три с половиной года сделал больше, чем любой другой президент за долгое время.

"Я стар, но я всего на три года старше Трампа. Это раз. Во-вторых, острота моего ума чертовски хороша",американский лидер Джо Байден

При этом он отметил, что считает вопросы к своему возрасту "легитимными".

 На вопрос, с кем он консультируется в таких важных вопросах, как продолжение участия в гонке или выход из нее, Байден ответил: "Сам с собо". "Я занимаюсь этим уже давно", — отметил президент.

Байден также заявил в интервью NBC News, что готов к новым дебатам с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в сентябре.

Ранее сообщалось, что cоюзники Байдена больше не верят в его победу на выборах.

Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США 15 июля.

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