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Мир

Дома, магазины и школы: мощные смерчи прошлись по четырем районам Индонезии

Дома, магазины и школы: мощные смерчи прошлись по четырем районам Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 21:44 Фото: скриншот видео
В индонезийской провинции Западная Ява смерчи повредили 496 зданий, включая жилые дома, магазины и общественные объекты. Стихия затронула один город и три района 13 и 14 ноября. Местные власти объявили чрезвычайное положение, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kompas.id, наиболее серьезные последствия зафиксировали в Западном Бандунге. Сильный ветер обрушился на семь деревень района Батуаджар, повредив 195 домов, два религиозных учреждения, школу и медицинский объект.

В районе Чивидей округа Бандунг смерч продолжался более минуты. В результате пострадали 50 жилых домов и 21 магазин. Еще в районе Пасирджамбу повреждения получили 81 дом, один человек пострадал.

По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, из 496 поврежденных объектов 336 приходятся на жилые дома. В 63 случаях разрушения признаны серьезными. Погибших в результате происшествий не зарегистрировано.

Губернатор округа Бандунг Даданг Суприатна заявил, что власти оплатят трехмесячную аренду жилья для семей, чьи дома получили серьезные повреждения. Вопросы восстановления домов будут решать совместно с профильными ведомствами.

Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за риска новых погодных происшествий. По данным метеорологов, в большинстве районов Западной Явы сезон дождей начнется в ноябре, однако его наступление ожидается позже обычного. Пик осадков прогнозируется на февраль 2027 года.

Ранее сообщалось, что ураган третьей категории приближается к побережью США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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