Дома, магазины и школы: мощные смерчи прошлись по четырем районам Индонезии

В индонезийской провинции Западная Ява смерчи повредили 496 зданий, включая жилые дома, магазины и общественные объекты. Стихия затронула один город и три района 13 и 14 ноября. Местные власти объявили чрезвычайное положение, чтобы ускорить оказание помощи пострадавшим, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kompas.id, наиболее серьезные последствия зафиксировали в Западном Бандунге. Сильный ветер обрушился на семь деревень района Батуаджар, повредив 195 домов, два религиозных учреждения, школу и медицинский объект.

В районе Чивидей округа Бандунг смерч продолжался более минуты. В результате пострадали 50 жилых домов и 21 магазин. Еще в районе Пасирджамбу повреждения получили 81 дом, один человек пострадал.

По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, из 496 поврежденных объектов 336 приходятся на жилые дома. В 63 случаях разрушения признаны серьезными. Погибших в результате происшествий не зарегистрировано.

Губернатор округа Бандунг Даданг Суприатна заявил, что власти оплатят трехмесячную аренду жилья для семей, чьи дома получили серьезные повреждения. Вопросы восстановления домов будут решать совместно с профильными ведомствами.

Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности из-за риска новых погодных происшествий. По данным метеорологов, в большинстве районов Западной Явы сезон дождей начнется в ноябре, однако его наступление ожидается позже обычного. Пик осадков прогнозируется на февраль 2027 года.

Severe storms and a tornado have caused extensive damage to residential areas in Indonesia. Source: RT Follow: https://t.co/Ez42KDdHXv https://t.co/YWEyZgwivQ — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 15, 2026

Ранее сообщалось, что ураган третьей категории приближается к побережью США.