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Мир

Почему молодые люди недооценивают ВИЧ: медики предупредили о тревожной тенденции

В Зимбабве опасаются потерять результаты многолетней борьбы с ВИЧ, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 01:53 Фото: magnific.com
Медики Зимбабве опасаются, что молодые люди стали меньше внимания уделять профилактике ВИЧ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera, несмотря на доступность современных препаратов и средств защиты, часть молодежи недооценивает риск заражения. Это может поставить под угрозу результаты многолетней борьбы с эпидемией.

Медсестра Шон Мойо, работающая в больницах Хараре почти 30 лет, вспоминает, что в конце 1990-х медицинские отделения были переполнены пациентами, а похороны стали привычной частью жизни. Сегодня благодаря лечению и профилактике ситуация значительно улучшилась.

Уточняется, что число новых случаев ВИЧ в Зимбабве сократилось с 79 тыс. в 2010 году до 15 тыс. в 2023-м. Среди молодежи от 15 до 24 лет показатель снизился с 27 тысяч до 4400 случаев.

Однако специалисты предупреждают: современные лекарства не отменяют необходимости профилактики. Они призывают отказаться от запугивания и обеспечить молодых людей достоверной информацией, доступом к тестированию и средствам защиты без страха осуждения.

В Хараре для этого организуют выездные медицинские пункты на рынках, остановках, в университетах и других местах скопления молодежи. Там можно получить тесты на ВИЧ, презервативы и направления на профилактическое лечение. При этом сокращение финансирования некоторых программ уже привело к перебоям с тестированием и доступом к профилактическим препаратам.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре вынесли приговор мужчине, который надругался над двумя детьми и заразил их ВИЧ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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