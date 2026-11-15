Почему молодые люди недооценивают ВИЧ: медики предупредили о тревожной тенденции

Медики Зимбабве опасаются, что молодые люди стали меньше внимания уделять профилактике ВИЧ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera, несмотря на доступность современных препаратов и средств защиты, часть молодежи недооценивает риск заражения. Это может поставить под угрозу результаты многолетней борьбы с эпидемией.

Медсестра Шон Мойо, работающая в больницах Хараре почти 30 лет, вспоминает, что в конце 1990-х медицинские отделения были переполнены пациентами, а похороны стали привычной частью жизни. Сегодня благодаря лечению и профилактике ситуация значительно улучшилась.

Уточняется, что число новых случаев ВИЧ в Зимбабве сократилось с 79 тыс. в 2010 году до 15 тыс. в 2023-м. Среди молодежи от 15 до 24 лет показатель снизился с 27 тысяч до 4400 случаев.

Однако специалисты предупреждают: современные лекарства не отменяют необходимости профилактики. Они призывают отказаться от запугивания и обеспечить молодых людей достоверной информацией, доступом к тестированию и средствам защиты без страха осуждения.

В Хараре для этого организуют выездные медицинские пункты на рынках, остановках, в университетах и других местах скопления молодежи. Там можно получить тесты на ВИЧ, презервативы и направления на профилактическое лечение. При этом сокращение финансирования некоторых программ уже привело к перебоям с тестированием и доступом к профилактическим препаратам.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре вынесли приговор мужчине, который надругался над двумя детьми и заразил их ВИЧ.