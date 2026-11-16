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Мир

Домашний питомец весом в несколько тонн внезапно превратился в убийцу

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 06:28 Фото: magnific
В Таиланде домашний слон сорвался с привязи, перевернул пикап и насмерть затоптал двух местных жителей. Поиски сбежавшего в лес животного развернули егеря и сельчане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bangkok Post, трагедия произошла вечером в провинции Сураттхани (район Кхири Рат Никхом). По словам очевидцев, агрессивный самец разогнал перепуганных людей от припаркованных машин, а затем хоботом перевернул черный пикап.

Жертвой разъяренного животного стала 71-летняя женщина по имени Бунном.

"Из-за преклонного возраста она не смогла убежать, споткнулась в панике и упала, после чего слон затоптал ее насмерть. Затем зверь напал на 55-летнего Сомсака, работавшего на соседней плантации масличных пальм. Мужчина также погиб на месте, а слон скрылся в лесу", – говорится в сообщении.

Поисковая группа из егерей заповедника Кхлонг Ян, старейшин и местных жителей обнаружила беглеца в дуриановом саду. Специалисты усыпили его дротиками с транквилизатором, связали веревками и цепями, после чего вернули владельцу.

Теперь животное пройдет реабилитацию под контролем Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений.

Выяснилось, что слону не менее 20 лет. Около трех месяцев назад у него начался муст – период половой охоты, сопровождающийся вспышками неконтролируемой агрессии. Из-за этого самца привязали к специальному столбу примерно в 500 метрах от места трагедии, но он сумел разорвать путы.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей. Обвинения хозяину животного пока не предъявлены – он помогает семьям погибших, которые приходятся ему родственниками.

Ранее в Индии тигр насмерть растерзал 38-летнего фермера, который отправился собирать траву для скота. Хищник напал на мужчину со спины, а затем протащил его тело почти на 500 метров в густые заросли.

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Канат Болысбек
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