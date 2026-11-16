#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.3
490.91
5.41
Мир

Лыжник провел почти 36 часов в ледяной ловушке с переломанными ногами

Фото: instagram/crs_alpes_savoie, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 06:54 Фото: instagram/crs_alpes_savoie
Во Франции 39-летний лыжник Эмерик Оссатт попал под лавину в Альпах, провалился в ледниковую трещину и сломал обе ноги. Мужчина без связи и маячка провел в снежной ловушке почти полтора суток и выжил, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал France 3, инцидент произошел недалеко от итальянской границы. Житель окрестностей Гренобля отправился на одиночный ски-тур.

Мужчина снял лыжи, чтобы в ботинках и кошках подняться по крутому кулуару, но лавина сбила его с ног и сбросила в расщелину, где сломал обе ноги.

"Оказавшись в ледяном плену с двумя сломанными ногами, Эмерик снял рюкзак и прополз по трещине около 100 метров в поисках выхода. Однако стены расщелины оказались слишком отвесными, а сотовая связь там не ловила. В итоге мужчина остался ночевать возле воздушного кармана", – говорится в сообщении.

Когда вечером лыжник не вышел на связь, его семья забила тревогу. Специалисты горноспасательного отряда CRS Savoie обнаружили след лавины, но из-за высокой угрозы повторного схода снега ночью поиски пришлось приостановить.

На следующее утро к месту ЧП стянули 28 спасателей, кинологов с собаками, врача и три вертолета. Обнаружив снаряжение туриста, группа пять часов копала снег, пока не услышала крики о помощи.

К моменту спасения мужчина провел в расщелине почти 36 часов. Его с переохлаждением экстренно доставили в больницу, где прооперировали одну из ног.

"Ему очень повезло. Мы знали, что он находится там, внизу, но не думали, что найдем его живым", – признался майор горноспасательной службы Йоанн Абере.

Ранее спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Сход лавин в Альпах
02:30, 19 января 2026
Лыжники погибли в Альпах
турист попал в ловушку в США
19:44, 18 августа 2025
Два дня провел американский турист в ловушке за водопадом
Рыболовство в Казахстане
08:40, 27 июня 2026
Рыбак-пенсионер сломал ногу и несколько дней выживал в казахстанской глуши без воды и питания
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирра Андреева после победы над Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA
06:46, Сегодня
Мирра Андреева обошла Елену Рыбакину по количеству побед в сезоне
Мирра Андреева на подаче во время Итогового турнира WTA
06:13, Сегодня
Появилось видео победного финала Андреевой против Свитолиной на Итоговом турнире WTA
Игровой эпизод в матче Номад - Херлев Иглз
05:41, Сегодня
"Номад" всухую разгромил датчан и вышел в финал Континентального кубка
Денис Евсеев на турнире серии Челленджер в Астане
05:16, Сегодня
Денис Евсеев в трёх сетах проиграл финал турнира ITF в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: