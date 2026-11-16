Лыжник провел почти 36 часов в ледяной ловушке с переломанными ногами

Во Франции 39-летний лыжник Эмерик Оссатт попал под лавину в Альпах, провалился в ледниковую трещину и сломал обе ноги. Мужчина без связи и маячка провел в снежной ловушке почти полтора суток и выжил, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал France 3, инцидент произошел недалеко от итальянской границы. Житель окрестностей Гренобля отправился на одиночный ски-тур.

Мужчина снял лыжи, чтобы в ботинках и кошках подняться по крутому кулуару, но лавина сбила его с ног и сбросила в расщелину, где сломал обе ноги.

"Оказавшись в ледяном плену с двумя сломанными ногами, Эмерик снял рюкзак и прополз по трещине около 100 метров в поисках выхода. Однако стены расщелины оказались слишком отвесными, а сотовая связь там не ловила. В итоге мужчина остался ночевать возле воздушного кармана", – говорится в сообщении.

Когда вечером лыжник не вышел на связь, его семья забила тревогу. Специалисты горноспасательного отряда CRS Savoie обнаружили след лавины, но из-за высокой угрозы повторного схода снега ночью поиски пришлось приостановить.

На следующее утро к месту ЧП стянули 28 спасателей, кинологов с собаками, врача и три вертолета. Обнаружив снаряжение туриста, группа пять часов копала снег, пока не услышала крики о помощи.

К моменту спасения мужчина провел в расщелине почти 36 часов. Его с переохлаждением экстренно доставили в больницу, где прооперировали одну из ног.

"Ему очень повезло. Мы знали, что он находится там, внизу, но не думали, что найдем его живым", – признался майор горноспасательной службы Йоанн Абере.

Ранее спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы.