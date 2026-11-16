Девочка случайно лишила жизни младшую сестру из-за роковой ошибки отца

В Бразилии трехлетняя девочка погибла после случайного выстрела из огнестрельного оружия, который произвела ее пятилетняя сестра. Оружие на кухонном столе забыл их отец, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PEOPLE, трагедия произошла в районе Гуаратиба на западе Рио-де-Жанейро. По словам родителей, рано утром они проснулись от звука выстрела и обнаружили младшую дочь, Оливию Мело Морейру, лежащей на полу в соседней комнате.

Девочку экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. На допросе в полиции отец пояснил, что незадолго до инцидента его супруга заметила открытые ворота во дворе.

Мужчина взял пистолет, чтобы проверить участок на наличие грабителей. Никого не обнаружив, он вернулся в дом, оставил заряженное оружие в кобуре на кухонной столешнице и снова лег спать.

Проснувшись от громкого хлопка, мужчина увидел бегущую к нему старшую пятилетнюю дочь.

"Прости, папочка, прости, папочка", – повторяла напуганная девочка.

Полиция изъяла оружие и начала расследование, чтобы установить степень вины взрослых. Правоохранители уточнили, что отец семейства имел официальное разрешение на хранение оружия как коллекционер, стрелок-спортсмен и охотник.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу неподалеку от Белого дома.