В Нигерии пострадавший в ДТП мотоциклист неожиданно пришел в себя прямо в местном морге и первым делом попросил сигарету. Шокирующий инцидент вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Pulse.ng, необычное происшествие случилось в штате Дельта около поселка Эвврени. Мужчину посчитали погибшим после аварии с участием мотоцикла и доставили в морг.

Однако позже он неожиданно подал признаки жизни.

На завирусившихся в сети кадрах выживший запечатлен с белым порошком на теле, который традиционно наносят на тела умерших. Окружающие местные жители бурно праздновали его чудесное спасение, угощая друг друга сладостями.

Shocking video of man declared dead after a road accident waking up inside a mortuary, leaving people in total shock. https://t.co/xbVs4vpZ7N — Nigeria Stories (@NigeriaStories) November 14, 2026

При этом в ролике за кадром слышны голоса очевидцев, утверждавших, что мужчина потребовал у них прикурить.

"Ему нужно пройти медицинское обследование после этого инцидента", – заявил один из местных жителей на видео.

История вызвала бурю эмоций в соцсетях: пользователи назвали случившееся чудом, однако часть комментаторов выразила обеспокоенность качеством работы медицины в стране, предположив, что подобных ошибок можно было избежать.

Ранее в Стамбуле 80-летний Халита Байшу проснулся в гробу во время своих похорон, но позже все же умер.