Мужчина "воскрес" в морге и попросил сигарету: момент попал на видео
Как пишет издание Pulse.ng, необычное происшествие случилось в штате Дельта около поселка Эвврени. Мужчину посчитали погибшим после аварии с участием мотоцикла и доставили в морг.
Однако позже он неожиданно подал признаки жизни.
На завирусившихся в сети кадрах выживший запечатлен с белым порошком на теле, который традиционно наносят на тела умерших. Окружающие местные жители бурно праздновали его чудесное спасение, угощая друг друга сладостями.
Shocking video of man declared dead after a road accident waking up inside a mortuary, leaving people in total shock. https://t.co/xbVs4vpZ7N— Nigeria Stories (@NigeriaStories) November 14, 2026
При этом в ролике за кадром слышны голоса очевидцев, утверждавших, что мужчина потребовал у них прикурить.
"Ему нужно пройти медицинское обследование после этого инцидента", – заявил один из местных жителей на видео.
История вызвала бурю эмоций в соцсетях: пользователи назвали случившееся чудом, однако часть комментаторов выразила обеспокоенность качеством работы медицины в стране, предположив, что подобных ошибок можно было избежать.
Ранее в Стамбуле 80-летний Халита Байшу проснулся в гробу во время своих похорон, но позже все же умер.