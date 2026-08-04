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Происшествия

Водитель сбил пешехода на "зебре" в Астане: момент попал на видео

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 22:10 Фото: Zakon.kz
Момент наезда на пешехода в Астане попал на видеорегистратор. Кадры с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал молодой человек, появились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Свидетелем дорожного инцидента оказался пользователь Threads под ником smagulov.arsen. Выложив кадры с регистратора в Сеть, он рассказал, что незамедлительно вызвонил бригаду медиков и остался помогать сбитому парню до их приезда.

Подробности произошедшего раскрыли представители полка патрульной полиции ДП Астаны.

"Водитель автомашины Chevrolet, двигаясь по улице Т. Рыскулова, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть, в результате чего совершил на него наезд", – пояснили 4 августа 2026 года в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, автомобиль нарушителя водворен на коммунальную стоянку. По факту наезда проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области мелкое ДТП переросло в уголовное преступление. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель, ранее уже лишенный прав, напал на другого участника аварии с отверткой.

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Канат Болысбек
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