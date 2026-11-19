В штате Калифорния арестовали 75-летнюю женщину и ее 45-летнюю дочь по делу об убийстве 73-летнего Пола Уэсли Фицмориса-младшего. Расследование началось в сентябре 2022 года, когда женщина, выгуливавшая собаку, обнаружила в мусорном пакете человеческую голову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на полицию, погибший не числился пропавшим без вести. Его жена Джорджия "Гвен" Фицморис и дочь Мэри, как утверждают правоохранители, продолжали убеждать родственников, что мужчина жив. При этом они получали его выплаты по социальному обеспечению и государственную пенсию.





"Они поддерживали видимость того, что Пол все еще жив", – заявил шериф округа Плейсер Уэйн Ву.

По версии следствия, родственникам рассказывали, что мужчина стал затворником и периодически исчезал из дома на несколько дней. Дочь подозревают в убийстве отца, а супругу – в пособничестве и участии в сокрытии останков.

Следователи считают, что преступление произошло в семейном доме в городе Ситрус-Хайтс. Прокуратура намерена предъявить дочери обвинение в убийстве. Возможный финансовый мотив пока не установлен.

"Следствию еще предстоит проделать большую работу. На данном этапе мои предположения о мотивах были бы лишь спекуляцией", – отметил шериф.

Изначально установить личность погибшего не удалось из-за сильного разложения останков. В январе 2024 года образец ДНК передали в лабораторию Othram. Специалисты использовали генетическую генеалогию, а при содействии ФБР следователи нашли родственника мужчины, чей образец помог подтвердить его личность.

Во вторник полиция и ФБР провели обыск в доме семьи. Однако остальные останки погибшего пока не обнаружены.

"Во время вчерашнего обыска в доме мы не нашли никаких других останков", – сообщил Уэйн Ву.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области завершилась история с обнаружением мумифицированных тел в частном доме. Пожилая женщина и ее старшая дочь долгое время хранили останки.