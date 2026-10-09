Женщины, хранившие дома тела умерших родственников, избежали наказания
В феврале 2026 года в поселке Майкаин были обнаружены мумифицированные тела двух человек. Тогда выяснилось, что одно из тел находилось в помещении около двух лет, второе – несколько месяцев, это были хозяин дома и его младшая дочь.
Телеканалу КТК сельчане рассказали, что все это время шестилетняя девочка ухаживала за трупом матери, мазала его медом и жиром. Детский сад она не посещала, бабушка с тетей сами учили малышку грамоте в доме с двумя телами.
Когда об этой истории стало известно, тела захоронили, а супруга погибшего хозяина дома и старшая дочь оказались под следствием. Женщин подозревали в надругательстве над телами умерших и мошенничестве, считая, что они могли снимать пенсию покойного отца.
Но в итоге дело закрыли. Обеих признали невменяемыми и поместили в специализированный психиатрический диспансер. Девочку взяли под опеку в новой семье.
40-летнюю женщину подозревают в систематическом и жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми.