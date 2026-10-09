#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

Женщины, хранившие дома тела умерших родственников, избежали наказания

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 03:05 Фото: polisia.kz
В Павлодарской области завершилась история с обнаружением мумифицированных тел в частном доме. Пожилая женщина и ее старшая дочь долгое время хранили останки, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2026 года в поселке Майкаин были обнаружены мумифицированные тела двух человек. Тогда выяснилось, что одно из тел находилось в помещении около двух лет, второе – несколько месяцев, это были хозяин дома и его младшая дочь.

Телеканалу КТК сельчане рассказали, что все это время шестилетняя девочка ухаживала за трупом матери, мазала его медом и жиром. Детский сад она не посещала, бабушка с тетей сами учили малышку грамоте в доме с двумя телами.

Когда об этой истории стало известно, тела захоронили, а супруга погибшего хозяина дома и старшая дочь оказались под следствием. Женщин подозревали в надругательстве над телами умерших и мошенничестве, считая, что они могли снимать пенсию покойного отца.

Но в итоге дело закрыли. Обеих признали невменяемыми и поместили в специализированный психиатрический диспансер. Девочку взяли под опеку в новой семье.

40-летнюю женщину подозревают в систематическом и жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
03:45, 10 октября 2026
Людей эвакуировали из пятиэтажного дома на западе страны
в доме нашли мумии
19:40, 06 апреля 2026
Жуткая находка в Павлодарской области: в доме обнаружили мумифицированные тела
Старинные кладбища в США
02:30, 11 января 2026
Украденные черепа и кости умерших людей хранил у себя дома американец
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:52, 10 октября 2026
Магомед Анкалаев высказался о шансах вновь побороться за титул UFC
Фото: olympics.com
00:23, 10 октября 2026
Александра Трусова рассказала, как настраивалась на турнир в Казахстане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:42, 09 октября 2026
"Снежные Барсы" одержали крупную победу над "Реактором" в МХЛ
Фото: НОК РК
23:08, 09 октября 2026
Софья Самоделкина прокомментировала завоёванную медаль на Мемориале Дениса Тена
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: