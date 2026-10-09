Женщины, хранившие дома тела умерших родственников, избежали наказания

В Павлодарской области завершилась история с обнаружением мумифицированных тел в частном доме. Пожилая женщина и ее старшая дочь долгое время хранили останки, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2026 года в поселке Майкаин были обнаружены мумифицированные тела двух человек. Тогда выяснилось, что одно из тел находилось в помещении около двух лет, второе – несколько месяцев, это были хозяин дома и его младшая дочь.

Телеканалу КТК сельчане рассказали, что все это время шестилетняя девочка ухаживала за трупом матери, мазала его медом и жиром. Детский сад она не посещала, бабушка с тетей сами учили малышку грамоте в доме с двумя телами.

Когда об этой истории стало известно, тела захоронили, а супруга погибшего хозяина дома и старшая дочь оказались под следствием. Женщин подозревали в надругательстве над телами умерших и мошенничестве, считая, что они могли снимать пенсию покойного отца.

Но в итоге дело закрыли. Обеих признали невменяемыми и поместили в специализированный психиатрический диспансер. Девочку взяли под опеку в новой семье.

40-летнюю женщину подозревают в систематическом и жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми.