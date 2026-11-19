Ведущая британского телеканала GB News, врач Рене Хендеркамп сообщила в прямом эфире, что ждет третьего ребенка. На момент объявления ей 59 лет, а срок беременности составляет 12 недель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, новость стала неожиданностью для коллег, которые узнали о ней во время субботнего эфира. Позже телеведущая подробнее рассказала о своей семье в авторской колонке. Первого ребенка – сына – она родила в 21 год, а дочь появилась на свет, когда ей было 51 год.

Хендеркамп считает, что позднее материнство имеет свои преимущества: "Возраст, мудрость, терпение и финансовая стабильность действительно помогают стать лучшими родителями".

Однако после объявления о беременности женщина получила не только поздравления, но и негативные комментарии. По ее словам, некоторые пользователи называли ее решение "отвратительным", "эгоистичным" и неправильным.

Телеведущая также обратила внимание на разное отношение общества к возрасту матерей и отцов. Она рассказала, что отец ее дочери был 57-летним, когда родился ребенок, а сейчас ему 66 лет, и он тоже ожидает пополнения в семье.

"Общество редко возражает против того, чтобы мужчины становились отцами в 70 или 80 лет. Двойные стандарты трудно не заметить", – написала Хендеркамп.

При этом поздняя беременность связана с определенными медицинскими рисками. По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, возраст от 35 лет считается фактором повышенного акушерского риска. После 40 лет возрастает вероятность гестационного диабета, преэклампсии, выкидыша и преждевременных родов.

Риски, связанные с возрастом, существуют и для будущих отцов. Исследования указывают на возможную связь позднего отцовства с осложнениями беременности, низким весом ребенка при рождении и некоторыми генетическими нарушениями.

Während einer Live-Sendung teilt TV-Moderatorin Renée Hoenderkamp mit, dass sie schwanger ist – mit fast 60 Jahren. https://t.co/XcL6iDQXMg — stern (@sternde) November 17, 2026

Ранее сообщалось, что 41-летняя женщина узнала о беременности за пару часов до родов.