Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 19 ноября подписал указ о переходе на пятидневную рабочую неделю. Документ предусматривает постепенный отказ от графика 6×1, при котором сотрудники работают шесть дней и отдыхают один, сообщает Zakon.kz.

Согласно реформе, пишет The Rio Times, установленная законом продолжительность рабочей недели сократится с 44 до 40 часов, а работникам гарантируют два оплачиваемых выходных в неделю, один из которых по возможности должен приходиться на воскресенье. Изменения будут вводить в два этапа: с 16 декабря 2026 года рабочее время сократится до 42 часов в неделю, а с 16 декабря 2027-го – до 40 часов. При этом уменьшать зарплаты запрещено.

Указ также меняет расчет оплаты труда. Часовой коэффициент для расчета сверхурочных и ночных смен снизится с 220 до 210 часов на первом этапе, а затем до 200. Это приведет к увеличению стоимости одного часа дополнительной работы для работодателей.

Реформа предусматривает отдельные правила для сменного графика 12 часов работы и 36 часов отдыха. Конкретные условия для таких режимов должны определяться коллективными соглашениями между работодателями и профсоюзами.

При этом реализация изменений сопровождается судебным спором. Крупнейшие объединения работодателей оспаривают сроки перехода на новый график в Верховном федеральном суде Бразилии. Судья Флавиу Дину временно сохранил дату первого этапа – 16 декабря 2026 года. Если к 15 декабря стороны не заключат коллективное соглашение, работодатели смогут распределить 42 рабочих часа на пять дней, увеличив продолжительность смены до 8 часов 24 минут. Дополнительные 24 минуты не будут считаться сверхурочной работой.

Окончательное решение суда пока не принято. Таким образом, переход на новую рабочую неделю запланирован, однако отдельные условия реформы еще могут измениться.

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