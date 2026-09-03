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Спорт

Мошенник выдавал себя за известного тренера и выманивал деньги у футболистов

Футбол Мошенничество Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 17:15 Фото: pixabay
В Бразилии был пойман мошенник, который выдавал себя за Луиса Кастро, тренера футбольного клуба "Гремио". Он использовал подставных лиц в схеме обмана и ограбления профессиональных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

По информации Globe Sporte, обвиняемый вымогал деньги у игроков бразильского клуба через PIX, официальную бразильскую систему мгновенных платежей.

Он с помощью подельников использовал фотографию тренера в WhatsApp и просил деньги под предлогом пожертвований на социальный проект.

Мошенник, опознанный как Лукас де Оливейра Эдуардо, был арестован после того, как полиция Порту-Алегри при поддержке гражданской полиции Рио-де-Жанейро начала операцию "Фальшивая девятка".

Расследование началось после того, как полиция получила сообщение о том, что подозреваемый связался с четырьмя футболистами через WhatsApp. Он использовал фотографию тренера команды, чтобы выдать себя за него. Мошенник попросил игроков приехать пораньше в тренировочный центр на следующий день, чтобы переговорить с ними.

Схема мошенника была следующей: он поддерживал связь с одним из спортсменов в течение нескольких дней, расспрашивая его о распорядке дня, семье и результатах тренировок, а также хвалил его за преданность игре. В какой-то момент он попросил игрока не рассказывать об этом контакте другим, пытаясь изолировать жертву и предотвратить раскрытие мошенничества.

Среди футболистов, получивших сообщения от лжетренера, были аргентинский защитник "Гремио" Вальтер Каннеманн и колумбиец Хосе Энаморадо.

Задержанный находится под стражей до суда и в отношении него проводится расследование по обвинению в электронном мошенничестве и предоставлении ложных сведений о личности.

А на днях 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер был включен в Зал теннисной славы в Нью-Йорке

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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