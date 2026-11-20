В Египте археологи сделали новое открытие. Ученые обнаружили древнее кладбище с сотнями захоронений, каменными и керамическими гробами, а также золотыми артефактами, сообщает Zakon.kz.

Среди наиболее необычных находок – золотые языки, украшения, амулеты и погребальные статуэтки.

Об открытии изданию Heritage Daily рассказали в Высшем совете по делам древностей Египта. Есть также небольшое уточнение, что раскопки проводились на участке Телль-Абу-Беллу в провинции Мануфия.

По предварительным данным, захоронения относятся к концу Позднего периода Древнего Египта, эпохе Птолемеев и началу римского периода. Большая часть кладбища датируется III-II веками до нашей эры.

An Egyptian archaeological mission affiliated with the Supreme Council of Antiquities has uncovered an ancient necropolis at Tell Kom Abu Billo in Menoufia Governorate, featuring tombs and burials dating to the end of the Late Period, the Ptolemaic era, and the early Roman period https://t.co/UJLz39gsZ0 — State Info. Service (@SISEGY) November 18, 2026

Среди обнаруженных предметов – золотая серьга, подвеска, скарабеи, амулеты и фигурки ушебти. Последние, согласно древнеегипетским верованиям, должны были помогать умершим в загробной жизни.

Особый интерес представляют золотые языки. Их помещали в погребения, чтобы умершие могли говорить в загробном мире.

Также археологи нашли статуэтки богинь Исиды и Афродиты, изображения сфинксов и соколов.

Кроме того, в некоторых гробах сохранились человеческие останки со следами веществ, использовавшихся при бальзамировании. Специалисты предполагают, что кладбище предназначалось преимущественно для представителей среднего слоя общества.

Раскопки по-прежнему продолжаются. Археологи считают, что под песком и обломками могут находиться другие древние сооружения.

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