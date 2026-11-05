Загадка египетского бетона: физик попытался переписать архитектурную историю пирамид

Загадка того, как именно древним инженерам удалось построить такие архитектурные сооружения, как египетские пирамиды, веками занимала исследователей. Рассматривались все теории, от инженерных чудес до вмешательства инопланетян, сообщает Zakon.kz.

Как пишет wielkahistoria, большинство археологов сходятся во мнении, что для строительства самых высоких сооружений древнего мира потребовались гигантские пандусы и изобретательные деревянные краны. Однако это не единственная точка зрения.

Одна группа считает, что строительство Великой пирамиды Гизы было гораздо проще, чем мы думаем. Это связано с тем, что блоки для места упокоения Хеопса были "изготовлены" на месте.

Вместо укоренившейся идеи транспортировки огромных валунов на огромные расстояния, следует представить деревянную опалубку и процесс заливки в нее некоего бетона.

Эта идея впервые была выдвинута французским химиком Жозефом Давидовицем в 1970-х годах. Он считал, что древнеегипетский бетон состоял в основном из порошкообразного известняка с добавлением таких элементов, как диатомитовая земля, глина, карбонат натрия и известь.

Французский ученый сделал свои выводы на основе анализа образцов, взятых из пирамиды. Однако, когда другие ученые исследовали тот же материал, они не обнаружили никаких признаков смешения. Согласно их результатам, останки представляли собой просто комки камня или строительного раствора.

Однако теория была возрождена в начале XXI века. Ги Демортье, профессор ядерной физики в Намюрском университете в Бельгии, вновь задался вопросом, можно ли было построить пирамиду с помощью пандусов и кранов.

Это означает, что на строительной площадке, которая, по сообщениям, длилась максимум три десятилетия, каждую минуту укладывался один кубический метр блока.

Демортье вновь провел анализ состава камней из пирамиды Хеопса, на этот раз используя, помимо прочих методов, специализированные рентгеновские лучи и магнитную спектроскопию. Он признал, что строительный материал состоял на 85-92% из известняка.

Однако в статье 2009 года он также добавил, что другие характеристики образцов явно отличают их от любого известного известняка из близлежащих карьеров. Бельгийский физик придерживается тезиса о том, что пирамида была "отлита" в деревянных формах, которые каждый раз устанавливались на нужной высоте.

Ранее ученые обнаружили обугленные останки Ноева ковчега.